X’te (Twitter) "Bu Hesap Hakkında" Özelliği: Hesabın Hangi Ülkede Açıldığı Artık Görülebiliyor
Eski adıyla Twitter olan X’e yeni getirilen “Bu Hesap Hakkında” özelliği gündem oldu. Kaynağı doğrulanmayan bilgilerin ve troll hesapların önüne geçmeyi amaçlayan X’in yeni yayına aldığı özellikle hesabın hangi ülkede açıldığı, mevcut konumu, kullanıcı adı değişikleri ve hangi işletim sistemi üzerinden bağlandığı görülebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk’ın sahibi olduğu milyonlarca kullanıcısı olan X’te (eski adıyla Twitter) “Bu hesap hakkında’ özelliği devreye alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X’te konum bilgileri nasıl görülür?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın