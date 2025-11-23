onedio
X’te (Twitter) "Bu Hesap Hakkında" Özelliği: Hesabın Hangi Ülkede Açıldığı Artık Görülebiliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 14:29

Eski adıyla Twitter olan X’e yeni getirilen “Bu Hesap Hakkında” özelliği gündem oldu. Kaynağı doğrulanmayan bilgilerin ve troll hesapların önüne geçmeyi amaçlayan X’in yeni yayına aldığı özellikle hesabın hangi ülkede açıldığı, mevcut konumu, kullanıcı adı değişikleri ve hangi işletim sistemi üzerinden bağlandığı görülebiliyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu milyonlarca kullanıcısı olan X’te (eski adıyla Twitter) “Bu hesap hakkında’ özelliği devreye alındı.

Şirketin üretim müdürü olan Nikita Bier’in geçtiğimiz aylarda sinyalini verdiği yeni özellikle hesapların hangi ülkeden açıldığı öğrenilebiliyor. Ayrıca konum, hesapta daha önce yapılan kullancı adı değişikleri ile Andorid veya IOS işletim sistemleri ile bağlandığı da diğer kullancılar tarafından görülüyor.

X, kullanıcıların gizlilik endişeleri nedeniyle konum bilgisini ülke yerine kıta veya bölge yapma imkanı da sağlıyor.

X’te gündem olan özellik ile platformda yabancı müdahalenin, propagandanın ve yanlış bilginin yayılması engellenmeye çalışılacak.

X’te konum bilgileri nasıl görülür?

X’teki bir hesabın konum bilgilerini hesabın sayfasına girip, detay kısmına tıkladığınızda görebilirsiniz. Detay kısmında yer alan “Bu hesap hakkında” başlığı içerisinde hesabında kayıt tarihi, kayıtlı olduğu ülke/bölge, onaylı hesap durumu, hesabın kullanıcı değişikliği ve nasıl bağlandığı yer alıyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
