X’te (Twitter) "Bu Hesap Hakkında" Özelliği: Hesabın Hangi Ülkede Açıldığı Artık Görülebiliyor

Şirketin üretim müdürü olan Nikita Bier’in geçtiğimiz aylarda sinyalini verdiği yeni özellikle hesapların hangi ülkeden açıldığı öğrenilebiliyor. Ayrıca konum, hesapta daha önce yapılan kullancı adı değişikleri ile Andorid veya IOS işletim sistemleri ile bağlandığı da diğer kullancılar tarafından görülüyor.

X, kullanıcıların gizlilik endişeleri nedeniyle konum bilgisini ülke yerine kıta veya bölge yapma imkanı da sağlıyor.

X’te gündem olan özellik ile platformda yabancı müdahalenin, propagandanın ve yanlış bilginin yayılması engellenmeye çalışılacak.