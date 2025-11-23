onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cezaevi İçinde Sahra Hastanesi Kuruldu: Zehirlenen Mahkumların Sayısı 266’ya Yükseldi

Cezaevi İçinde Sahra Hastanesi Kuruldu: Zehirlenen Mahkumların Sayısı 266’ya Yükseldi

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 12:41

Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak  Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ünde bulunan 266 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen mahkumların çokluğu nedeniyle kampüs içerisinde sahra hastanesi kurulurken, zehirlenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili kötü haberler peş peşe geliyor.

Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili kötü haberler peş peşe geliyor.

İstanbul’da Fatih’te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi, Beyoğlu’nda deterjanla yapılmış kahve derken bir zehirlenme vakası da Sakarya’da meydana geldi.

Sakarya’ın Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde yer alan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 141 hükümlü şehrin çeşitli hastanelerinde tedavi altında alındı. Tedavisi tamamlanan 127 hükümlü taburcu edilirken 14'ünün sağlık durumlarının iyi ve kan analizlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Aynı yerleşkede bulunan 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde benzer şikayetler görüldü. Bu grubun da tamamının ayakta tedavi edilip taburcu edildiği öğrenildi.

Bu çerçevede zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen hükümlü sayısı 266'ya yükselirken kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde sağlık taramalarına devam edildiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın