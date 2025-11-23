Cezaevi İçinde Sahra Hastanesi Kuruldu: Zehirlenen Mahkumların Sayısı 266’ya Yükseldi
Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ünde bulunan 266 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen mahkumların çokluğu nedeniyle kampüs içerisinde sahra hastanesi kurulurken, zehirlenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili kötü haberler peş peşe geliyor.
