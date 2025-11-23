Altın Fiyatlarında Son Durum: İslam Memiş’ten “Parası Çok Olan Alsın” Uyarısı
Altının ons fiyatı 4 bin doların üzerine çıkarken, yatırım uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili kendi taktiğini paylaştı. Memiş, 4 bin doların üzerindeyken altın almayacağını söylerken, gümüş fiyatları için de alım sınırını 50 dolar olarak belirledi.
Haftanın son gününde altının ons fiyatı 4 bin 67 dolardan işlem görürken, Türkiye’de de gram altın fiyatı 5 bin 551 liraya alıcı buluyor.
Altın fiyatları geçtiğimiz ay 6 bin liraya yaklaşmış ancak sonrasında ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşında yaşanan olumlu gelişmelerle düşmüştü.
İslam Memiş’in paylaşımı 👇
