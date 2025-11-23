onedio
Altın Fiyatlarında Son Durum: İslam Memiş’ten “Parası Çok Olan Alsın” Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 11:22

Altının ons fiyatı 4 bin doların üzerine çıkarken, yatırım uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili kendi taktiğini paylaştı. Memiş, 4 bin doların üzerindeyken altın almayacağını söylerken, gümüş fiyatları için de alım sınırını 50 dolar olarak belirledi.

Haftanın son gününde altının ons fiyatı 4 bin 67 dolardan işlem görürken, Türkiye’de de gram altın fiyatı 5 bin 551 liraya alıcı buluyor.

Altın fiyatları geçtiğimiz ay 6 bin liraya yaklaşmış ancak sonrasında ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşında yaşanan olumlu gelişmelerle düşmüştü.

Uzmanlar altın fiyatlarında uzun vadede yükseliş olacağı fikrinde birleşiyor. Bugün 4 bin 67 dolardan işlem göre altının ons fiyatı için ünlü yatırım bankalarının 2026 tahmini olarak 4 bin 400 dolar dikkat çekiyor.

Yatırım uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları ile ilgili paylaşımda bulundu. Altın fiyatlarında alım için 4 bin dolarının üzerinen pahalı olduğunu söyleyen Memiş, gümüş için ise 50 doların üzerinde alım yapılmaması gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş’in paylaşımı 👇

