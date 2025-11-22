Kira Getirisi Listesinde Kırıkkale Tüm Şehirleri Sollayarak Lider Oldu
Ekim 2025 verileri, Türkiye konut piyasasında yatırımcıların alışkanlıklarını sarstı. Ortalama kira 24 bin 923 TL’ye yükselirken, yatırımın geri dönüş süresi 13 yıl olarak belirlendi. Kira getirisi en yüksek iller arasında Kırıkkale ve Kars gibi Anadolu şehirleri öne çıkarken, yatırımın gözdesi İstanbul ilk 15’e giremedi. Endeksa’nın hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi yüzde 7,57 seviyesinde gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listede sadece üç büyükşehir var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zirve Kırıkkale'nin, ikinci sırada Ankara var. İstanbul ise ilk 15'e giremedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın