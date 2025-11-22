onedio
Kira Getirisi Listesinde Kırıkkale Tüm Şehirleri Sollayarak Lider Oldu

Hakan Karakoca
22.11.2025 - 19:11

Ekim 2025 verileri, Türkiye konut piyasasında yatırımcıların alışkanlıklarını sarstı. Ortalama kira 24 bin 923 TL’ye yükselirken, yatırımın geri dönüş süresi 13 yıl olarak belirlendi. Kira getirisi en yüksek iller arasında Kırıkkale ve Kars gibi Anadolu şehirleri öne çıkarken, yatırımın gözdesi İstanbul ilk 15’e giremedi. Endeksa’nın hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi yüzde 7,57 seviyesinde gerçekleşti.

Listede sadece üç büyükşehir var.

Ekonomim’in haberine göre raporun en çarpıcı kısmı, konutun satış fiyatına oranla kira getirisinin en yüksek olduğu iller listesi oldu. Sıralamada üç büyükşehirden yalnızca Ankara, Şanlıurfa ve Tekirdağ yer alabildi.

Zirve Kırıkkale'nin, ikinci sırada Ankara var. İstanbul ise ilk 15'e giremedi.

Yatırımcılara en kısa sürede geri dönüş sağlayan il, yüzde 9,01 kira getirisiyle Kırıkkale oldu. Bunu yüzde 8,90 ile başkent Ankara izledi.

