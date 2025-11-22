Partizan-Fenerbahçe Maçında Açılan "Tarihi" Göndermeli Koreografi Tepki Çekti
EuroLeague'de 12.hafta maçında Fenerbahçe Beko, Belgrad'da zorlu Partizan deplasmanına çıktı. Fenerbahçe, eski baş antrenörü Zeljko Obradovic'e karşı oynadığı maçı 99-87 kazandı. Ancak tribünlerde yapılan bir koreografi maçın önüne geçti.
1.Kosova Savaşı'na gönderme yapan koreografide Sırp prensi Obilic'in 1.Murat'ı hançerlediği bir görsel kullanıldı.
Koreografi büyük tepkilere neden oldu.
Bir gün önceki antrenmanda da aynı pankart açılmış.
