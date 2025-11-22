onedio
Partizan-Fenerbahçe Maçında Açılan "Tarihi" Göndermeli Koreografi Tepki Çekti

Hakan Karakoca

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 17:54

EuroLeague'de 12.hafta maçında Fenerbahçe Beko, Belgrad'da zorlu Partizan deplasmanına çıktı. Fenerbahçe, eski baş antrenörü Zeljko Obradovic'e karşı oynadığı maçı 99-87 kazandı. Ancak tribünlerde yapılan bir koreografi maçın önüne geçti. 

1.Kosova Savaşı'na gönderme yapan koreografide Sırp prensi Obilic'in 1.Murat'ı hançerlediği bir görsel kullanıldı.

Koreografi büyük tepkilere neden oldu.

Koreografi büyük tepkilere neden oldu.

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko’nun Partizan deplasmanında oynadığı karşılaşmada Sırp taraftarlar, 1389’daki I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı I. Murad’ı hançerleyerek öldüren Milos Obiliç’i betimleyen bir pankart açtı. Tribünlerde uzun süre Türkler aleyhine sloganlar ve küfürlü tezahüratlar yapılırken, bu provokatif pankart büyük tepki topladı.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, yaşanan çirkin olayla ilgili gerekli mercilere resmi başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Bir gün önceki antrenmanda da aynı pankart açılmış.

Bir gün önceki antrenmanda da aynı pankart açılmış.

Ciritci açıklamasında, 'Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız.' dedi.

