Eski Galatasaraylı Futbolcu Jo, Barbekü Partisinde Tutuklandı
Bir dönem bonservisine ödenen rekorlarla manşetleri süsleyen Brezilyalı futbolcu Jo, bu kez yine saha dışı bir olayla gündeme geldi. Türk futbolseverlerin Galatasaray’daki kısa döneminden tanıdığı 38 yaşındaki eski golcü, ödenmeyen çocuk nafakası nedeniyle Rio de Janeiro’da gözaltına alındı. Bu tutuklama, Jo’nun aynı gerekçeyle dördüncü kez polisle karşı karşıya kalması oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nafaka borcu 1.3 milyon TL'ye yaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce takım otobüsünden indirilmişti.
Transferinde hep büyük rakamlar konuşulmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın