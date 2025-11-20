onedio
Eski Galatasaraylı Futbolcu Jo, Barbekü Partisinde Tutuklandı

Hakan Karakoca
20.11.2025 - 23:08

Bir dönem bonservisine ödenen rekorlarla manşetleri süsleyen Brezilyalı futbolcu Jo, bu kez yine saha dışı bir olayla gündeme geldi. Türk futbolseverlerin Galatasaray’daki kısa döneminden tanıdığı 38 yaşındaki eski golcü, ödenmeyen çocuk nafakası nedeniyle Rio de Janeiro’da gözaltına alındı. Bu tutuklama, Jo’nun aynı gerekçeyle dördüncü kez polisle karşı karşıya kalması oldu.

Nafaka borcu 1.3 milyon TL'ye yaklaştı.

Rio de Janeiro’da bir barbekü partisinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Jo, polis baskınıyla karşılaşınca eğlence yerini gözaltına bıraktı. Sekiz çocuk babası olan eski futbolcunun, 2024 başından bu yana biriken nafaka borcunun yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Daha önce takım otobüsünden indirilmişti.

Brezilyalı futbolcunun nafaka kaynaklı hukuki sıkıntıları uzun süredir devam ediyor. Daha önce Campinas ve Contagem’de aynı gerekçeyle iki kez gözaltına alınan Jo, geçtiğimiz mayısta da çok konuşulan bir olaya imza atmıştı.

Serie B takımlarından Amazonas forması giydiği dönemde, Ponte Preta deplasmanına giderken polis tarafından takım otobüsünden indirilen Jo, Campinas’taki 10. Polis Bölgesi’ne götürülmüş; bir gece nezarette kaldıktan sonra gerekli ödemeyi yaparak serbest bırakılmıştı.

Transferinde hep büyük rakamlar konuşulmuştu.

Jo, futbol hayatına büyük beklentilerle başlamış ve 2008’de CSKA Moskova’dan Manchester City’ye 19 milyon sterlin gibi döneminin rekor sayılan bir bedelle transfer olmuştu. Ancak İngiltere macerası beklenen çıkışı getirmedi; Everton’da iki farklı kiralık dönem geçiren Brezilyalı oyuncu, ardından rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Galatasaray’da kiralık forma giydiği süreçte de istikrarlı bir performans ortaya koyamayan Jo, daha sonra ülkesine dönerek Corinthians başta olmak üzere birçok kulüpte oynadı. Kariyerinin son durağı Itabirito olan 38 yaşındaki eski golcü, bu yılın başında profesyonel futbolu bırakmıştı.

