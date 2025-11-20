Eski Galatasaraylı Futbolcu Jo, Barbekü Partisinde Tutuklandı

Jo, futbol hayatına büyük beklentilerle başlamış ve 2008’de CSKA Moskova’dan Manchester City’ye 19 milyon sterlin gibi döneminin rekor sayılan bir bedelle transfer olmuştu. Ancak İngiltere macerası beklenen çıkışı getirmedi; Everton’da iki farklı kiralık dönem geçiren Brezilyalı oyuncu, ardından rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Galatasaray’da kiralık forma giydiği süreçte de istikrarlı bir performans ortaya koyamayan Jo, daha sonra ülkesine dönerek Corinthians başta olmak üzere birçok kulüpte oynadı. Kariyerinin son durağı Itabirito olan 38 yaşındaki eski golcü, bu yılın başında profesyonel futbolu bırakmıştı.