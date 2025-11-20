onedio
Lucescu'nun Teknik Direktörlük Yaptığı Romanya'ya Karşı Şansımız Tutmuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 20:21

Türkiye, Dünya Kupası yolunda Play-Off'taki ilk rakibi Romanya oldu. Romanya'yı elemesi halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibi ile eşleşecek. 

Romanya'da Süper Lig'den isimlerin yanı sıra bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve milli takım teknik direktörlüğü yapan Lucescu yer alıyor. Deneyimli teknik direktör bir kez daha Romanya'nın başına getirildi. 

Daha önce üç kez karşı karşıya geldiğimiz Lucescu'nun Romanya'sına karşı hiç de iyi sonuçlar alamadık. 

TRT Spor arşivlerinde yer alan bir maçta ise 20 yaşındaki Hagi'nin frikik golü dikkat çekiyor.

20 yaşındaki Hagi ve genç Lucescu'nun yer aldığı arşiv videosu:

Lucescu'ya milli takımda üç maçta da diş geçiremedik.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık.

1986 Dünya Kupası Elemeleri

1985: Türkiye 1-3 Romanya

1985: Romanya 3-0 Türkiye

Hazırlık Maçı

⭕1983: Türkiye 1-1 Romanya

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
