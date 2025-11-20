Lucescu'nun Teknik Direktörlük Yaptığı Romanya'ya Karşı Şansımız Tutmuyor

Türkiye, Dünya Kupası yolunda Play-Off'taki ilk rakibi Romanya oldu. Romanya'yı elemesi halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibi ile eşleşecek.

Romanya'da Süper Lig'den isimlerin yanı sıra bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve milli takım teknik direktörlüğü yapan Lucescu yer alıyor. Deneyimli teknik direktör bir kez daha Romanya'nın başına getirildi.

Daha önce üç kez karşı karşıya geldiğimiz Lucescu'nun Romanya'sına karşı hiç de iyi sonuçlar alamadık.

TRT Spor arşivlerinde yer alan bir maçta ise 20 yaşındaki Hagi'nin frikik golü dikkat çekiyor.