onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye, Play-Off'ta Romanya ile Eşleşti: Romanya'da Dikkat Çeken Noktalar Neler?

Türkiye, Play-Off'ta Romanya ile Eşleşti: Romanya'da Dikkat Çeken Noktalar Neler?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 17:40

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile Türkiye'de kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmamız durumunda, Bizim Çocuklar final biletini alacak. Play-off finalinde karşımıza çıkacak ekip ise Slovakya ile Kosova arasındaki mücadelenin kazananı olacak. Final maçının ev sahibi ise rakibimiz; yani Türkiye, son adımı deplasmanda atacak.

İlk maç öncesi Romanya'nın son durumu ve detaylara bakıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Romanya, Play-Off'a gruptan nasıl geldi?

Romanya, Play-Off'a gruptan nasıl geldi?

Romanya, Türkiye’nin play-off yarı finalindeki rakibi olarak Dünya Kupası Elemeleri’nin H Grubu’nda sahne aldı. Teknik direktör koltuğunda tanıdık bir isim olan Mircea Lucescu’nun oturduğu Romanya, beş takımdan oluşan grupta 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan ekip, topladığı 13 puanla grubu 3. sırada tamamladı. H Grubu’nda Avusturya 19 puanla doğrudan Dünya Kupası bileti alırken, Bosna-Hersek 17 puanla ikinci sıraya yerleşerek play-off etabına yükseldi.

Romanya, grup maçlarında hangi skorları aldı?

Romanya, grup maçlarında hangi skorları aldı?

Romanya grupta Bosna Hersek, San Marino, Avusturya, Güney Kıbrıs ile mücadele etti. Avusturya direkt kupaya katılırken Bosna Hersek ve Avusturya Play-Off aşamasına  kaldı.

Romanya 0-1 Bosna Hersek

San Marino 1-5 Romanya

Avusturya 2-1 Romanya

Romanya 2-0 Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs 2-2 Romanya

Romanya 1-0 Avusturya

Bosna Hersek 3-1 Romanya

Romanya 7-1 San Marino

Kadroda hangi isimler dikkat çekiyor?

Kadroda hangi isimler dikkat çekiyor?

Transfermarkt verilerine göre Romanya Milli Takımı’nın toplam kadro değeri 85.75 milyon Euro seviyesinde. Kadronun en yüksek piyasa değerine sahip ismi, 27 yaşındaki sağ bek Andrei Ratiu. La Liga ekibi Rayo Vallecano forması giyen Ratiu’nun güncel değeri 12 milyon Euro.

Onu, 10 milyon Euro piyasa değeriyle Dennis Man izliyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kariyerine Hollanda Ligi’nde mücadele eden PSV’de devam ediyor.

Bizim için en dikkat çekici isimlerden biri de Hagi'nin oğlu Ianis... Ülkemizde de Alanyaspor forması giyen yıldız oyuncu Romanya milli takımında da önemli bir konumda. 

Gaziantep FK'dan Dejan Sorescu ve Eyüpspor'dan Denis Draguş da Romanya milli takımından davet alan isimlerden.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın