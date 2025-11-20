Türkiye, Play-Off'ta Romanya ile Eşleşti: Romanya'da Dikkat Çeken Noktalar Neler?

Transfermarkt verilerine göre Romanya Milli Takımı’nın toplam kadro değeri 85.75 milyon Euro seviyesinde. Kadronun en yüksek piyasa değerine sahip ismi, 27 yaşındaki sağ bek Andrei Ratiu. La Liga ekibi Rayo Vallecano forması giyen Ratiu’nun güncel değeri 12 milyon Euro.

Onu, 10 milyon Euro piyasa değeriyle Dennis Man izliyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kariyerine Hollanda Ligi’nde mücadele eden PSV’de devam ediyor.

Bizim için en dikkat çekici isimlerden biri de Hagi'nin oğlu Ianis... Ülkemizde de Alanyaspor forması giyen yıldız oyuncu Romanya milli takımında da önemli bir konumda.

Gaziantep FK'dan Dejan Sorescu ve Eyüpspor'dan Denis Draguş da Romanya milli takımından davet alan isimlerden.