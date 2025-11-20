onedio
Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Yolunda Play-Off Rakibi Belli Oluyor

20.11.2025 - 14:52

A Milli futbol takımımız grupları ikinci tamamlayarak Dünya Kupası play-off turuna çıkmaya hak kazandı. 20 Kasım Perşembe (Bugün) TSİ ile 15.00'te İsviçre'de gerçekleşecek kurayla millilerin play-off ilk turundaki rakibi de belli olacak. Kura çekimi Exxenspor YouTube sayfası ve FIFA+'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel rakipler ve torbalar

Torbalar şu şekilde;

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

Birinci torbadan katılan takımlar dördüncü torbadan gelecek rakiplerle eşleşecek. Bu durumda Uluslar Ligi kontenjanından İsveç, diğer gruplardan Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'nın çıkma olasılıkları eşit.

Play off sistemi nasıl işleyecek?

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Yani Bugün gelecek rakibimizi elersek finalde olacağız.

Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

