Milli Takımımız İspanya'da Hırsızlık Şokuyla Sarsıldı: Saat ve Yüzükler Çalındı

Milli Takımımız İspanya'da Hırsızlık Şokuyla Sarsıldı: Saat ve Yüzükler Çalındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 23:41

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı maçında İspanya ile Türkiye, Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda karşılaştı. İspanyol basını, A Milli Takım’ın soyunma odasına hırsız girdiğini bildirdi.

Saat ve yüzükleri çalan hırsız yakalandı.

Saat ve yüzükleri çalan hırsız yakalandı.

Marca’nın haberine göre, dün akşam oynanan maçta A Milli Takım’ın soyunma odasından yaklaşık 200.000 Euro değerinde bir saat ve 60.000 Euro değerindeki iki yüzük çalındı. Polis eşyaları ele geçirirken, bir hırsız yakalandı. İspanyol polisi, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ediyor.

Hırsızın kimliği merak konusu oldu.

Hırsızın kimliği merak konusu oldu.

Polis resmi bir açıklama yapmazken kamuoyunda hırsızın stadyum çalışanları içinden biri olması ihtimali üzerinde ciddi şekilde duruluyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
