Milli Takımımız İspanya'da Hırsızlık Şokuyla Sarsıldı: Saat ve Yüzükler Çalındı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı maçında İspanya ile Türkiye, Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda karşılaştı. İspanyol basını, A Milli Takım’ın soyunma odasına hırsız girdiğini bildirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saat ve yüzükleri çalan hırsız yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırsızın kimliği merak konusu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın