Milli Takımımız İspanya'da Hırsızlık Şokuyla Sarsıldı: Saat ve Yüzükler Çalındı

Marca’nın haberine göre, dün akşam oynanan maçta A Milli Takım’ın soyunma odasından yaklaşık 200.000 Euro değerinde bir saat ve 60.000 Euro değerindeki iki yüzük çalındı. Polis eşyaları ele geçirirken, bir hırsız yakalandı. İspanyol polisi, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ediyor.