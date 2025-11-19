Juventus'un 10 Numarası Kenan Yıldız'ın Aldığı Ücrete Şaşıracaksınız

Kenan Yıldız, Juventus’taki istikrarlı yükselişiyle Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında artık en üst sıralarda. Torino ekibiyle 2029’a kadar sözleşmesi olsa da, maaşında iyileştirme talep ettiği için görüşmelerin bir süredir çıkmaza girdiği konuşuluyor. Milli takımda ortaya koyduğu performans ve skora yaptığı katkılar, onu Türkiye A Milli Takımı’nın hücum hattında uzun yıllar kilit bir oyuncu hâline getirebileceğinin güçlü bir işareti. İtalyan basınında, Juventus’un bu genç yetenek için kapıyı 100 milyon Euro’dan açtığı yönünde haberler çıkarken; başta Real Madrid olmak üzere birçok büyük kulübün durumu yakından izlediği söyleniyor.

Ancak bu kadar gözde bir ismin yıllık maaşı görenleri şaşırtıyor. Juve'de en az kazananlar arasında Kenan üst sıralarda...

Kaynak