Juventus'un 10 Numarası Kenan Yıldız'ın Aldığı Ücrete Şaşıracaksınız

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 18:33

Kenan Yıldız, Juventus’taki istikrarlı yükselişiyle Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında artık en üst sıralarda. Torino ekibiyle 2029’a kadar sözleşmesi olsa da, maaşında iyileştirme talep ettiği için görüşmelerin bir süredir çıkmaza girdiği konuşuluyor. Milli takımda ortaya koyduğu performans ve skora yaptığı katkılar, onu Türkiye A Milli Takımı’nın hücum hattında uzun yıllar kilit bir oyuncu hâline getirebileceğinin güçlü bir işareti. İtalyan basınında, Juventus’un bu genç yetenek için kapıyı 100 milyon Euro’dan açtığı yönünde haberler çıkarken; başta Real Madrid olmak üzere birçok büyük kulübün durumu yakından izlediği söyleniyor. 

Ancak bu kadar gözde bir ismin yıllık maaşı görenleri şaşırtıyor. Juve'de en az kazananlar arasında Kenan üst sıralarda... 

Kenan Yıldız, milli takım ve kulüp performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bayern altyapısından Juventus'a transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren Kenan, Del Piero'dan emanet olan 10 numarayı sırtına geçirdi.

Zaman zaman çıkan haberlerde Kenan'ın 'satılamaz' oyuncular kategorisinde olduğuna dair ifadeler yer alsa da iki taraf bir süredir sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girdi.

Maaş skalasında en alt seviyede yer alıyor.

Juventus'ta en yüksek maaşı alan isim Dusan Vlahovic... Sırp yıldız, 22.2 milyon Euro alarak bu listede zirveyi aldı. 

Onu takip edenler arasında Jonathan David 11 milyon Euro, 9 milyon Euro Bremer, Openda 7.4 milyon Euro, Conceiçao 7 milyon Euro ile listede yer alıyor. 

Kenan Yıldız ise en az kazanan ikinci oyuncu oldu.

Mattia Perin'den sonra en az kazanan isim Kenan...

Juventus'ta 33 yaşındaki Mattia Perin, 2.8 milyon Euro alarak A takımda en kazanan isim oldu. 

Perin'den sonra en az kazanan isim ise Kenan Yıldız... Kenan'ın yıllık maaşı 3 milyon Euro olması sözleşme görüşmelerinde de en büyük pazarlık konusu olmuş durumda. 

Potansiyeli ve takımdaki ağırlığı düşünüldüğünde Kenan için bu rakamın çok düşük kaldığı da futbol kamuoyunda sıklıkla konuşulan konular arasında yer alıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
