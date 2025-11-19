Cinsel Saldırı Davası Bulunan Atakan Karazor'un İspanya Maçında Oyuna Girmesi Tepki Çekti
Türkiye A Milli Futbol Takımı dün gece Dünya Kupası Elemelerinde bulunduğumuz grubun lideri ve son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaştı. Millilerin çıktığı yedek ağırlıklı kadroya rağmen İspanya'yı elinden kaçırarak 2-2'lik skorla bir puan alması taraftarlar tarafından takdir topladı. Ancak sosyal medyada oyuna hakkında tecavüz dosyası bulunan Atakan Karazor'un girmesi tepki çekti.
İspanya maçında oyuna girmesiyle tepkiler arttı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
