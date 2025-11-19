onedio
Cinsel Saldırı Davası Bulunan Atakan Karazor'un İspanya Maçında Oyuna Girmesi Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 10:44

Türkiye A Milli Futbol Takımı dün gece Dünya Kupası Elemelerinde bulunduğumuz grubun lideri ve son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaştı. Millilerin çıktığı yedek ağırlıklı kadroya rağmen İspanya'yı elinden kaçırarak 2-2'lik skorla bir puan alması taraftarlar tarafından takdir topladı. Ancak sosyal medyada oyuna hakkında tecavüz dosyası bulunan Atakan Karazor'un girmesi tepki çekti.

Karazor'un takıma alınması da tepki çekmişti.

İspanya maçında oyuna girmesiyle tepkiler arttı.

