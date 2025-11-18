Elimizden Kaçırdık: Türkiye Dünya Kupası İçin Play-Off Oynayacak

Ev sahibi İspanya henüz 4. dakikada Olmo ile öne geçerken, Milli Takımımız 42’de Deniz Gül ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Milliler, 54. dakikada Salih Özcan’ın golüyle öne geçti. İspanya’da Oyarzabal skoru 2-2’ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

İspanya grubu 16 puanla lider olarak tamamladı ve Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Türkiye ise 13 puanla ikinci sırada yer alarak play-off’ta mücadele edecek.

Dünya Kupası Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

A Milli Takım'ın yer alacağı play-off etabında ilk düdük 26 Mart 2026 tarihinde çalacak. Olası ikinci sınav ise 31 Mart 2026'da oynanacak.