Elimizden Kaçırdık: Türkiye Dünya Kupası İçin Play-Off Oynayacak

Elimizden Kaçırdık: Türkiye Dünya Kupası İçin Play-Off Oynayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 00:43

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu skorla grubu 2. sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası bileti için play-off oynamaya hak kazandı. Play-off maçları 26-31 Mart tarihlerinde oynanacak.

A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasının son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasının son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi İspanya henüz 4. dakikada Olmo ile öne geçerken, Milli Takımımız 42’de Deniz Gül ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Milliler, 54. dakikada Salih Özcan’ın golüyle öne geçti. İspanya’da Oyarzabal skoru 2-2’ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

İspanya grubu 16 puanla lider olarak tamamladı ve Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Türkiye ise 13 puanla ikinci sırada yer alarak play-off’ta mücadele edecek.

Dünya Kupası Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

A Milli Takım'ın yer alacağı play-off etabında ilk düdük 26 Mart 2026 tarihinde çalacak. Olası ikinci sınav ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
