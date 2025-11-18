Bir Zamanların Çalım Ustası Neymar'ın Son Maçında Verdiği Görüntü Sevenlerini Üzdü
Asıl çıkışını Barcelona ile yapan ve sonrasında rekor bonservis ücretiyle gittiği PSG'de de beklentileri karşılayamayan Neymar Jr pek çok futbol otoritesine göre gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan. Aynı otoriteler Neymar'ın özel hayatı ve buna bağlı yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle yeteneğine ihanet ettiğini de düşünüyor. PSG sonrası Suudi Arabistan furyasına katılan ardından soluğu yetiştiği kulüp Santos'ta alan 33 yaşındaki oyuncunun Palmeiras maçında denediği çalım ve eski formundan epey uzak olması 'Nerede o eski Neymar' dedirtti.
33 yaşındaki yıldızın son maçta deneyip yapamadağı hareket ise futbolseverlerin gözünde kaçmadı.
Futbolu bırakıyor mu?
