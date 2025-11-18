onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Bir Zamanların Çalım Ustası Neymar'ın Son Maçında Verdiği Görüntü Sevenlerini Üzdü

Bir Zamanların Çalım Ustası Neymar'ın Son Maçında Verdiği Görüntü Sevenlerini Üzdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2025 - 22:17

Asıl çıkışını Barcelona ile yapan ve sonrasında rekor bonservis ücretiyle gittiği PSG'de de beklentileri karşılayamayan Neymar Jr pek çok futbol otoritesine göre gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan. Aynı otoriteler Neymar'ın özel hayatı ve buna bağlı yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle yeteneğine ihanet ettiğini de düşünüyor. PSG sonrası Suudi Arabistan furyasına katılan ardından soluğu yetiştiği kulüp Santos'ta alan 33 yaşındaki oyuncunun Palmeiras maçında denediği çalım ve eski formundan epey uzak olması 'Nerede o eski Neymar' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

33 yaşındaki yıldızın son maçta deneyip yapamadağı hareket ise futbolseverlerin gözünde kaçmadı.

Futbolu bırakıyor mu?

Futbolu bırakıyor mu?

Neymar'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Ancak kulübü Santos yıldız futbolcunun son fiziksel durumu ve tekrarlayan sakatlıkları nedeniyle sözleşmesini yenilemeyebilir. Günümüzde Messi, Ronaldo, Lewandowski gibi yıldızların 40'lı yaşlarına kadar performans göstermesinin aksine Brezilyalı yıldız erken yaşta futbolu bırakabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın