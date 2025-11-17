Dünya Kupası’nın Dışına Kalan Nijerya’da Teknik Direktör Chelle Yaşananları Büyüye Bağladı
Nijerya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne penaltılarda 4-3 kaybederek Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti. Süper Lig’de oynayan Osimhen ve Ndidi’nin de forma giydiği Nijerya’da teknik direktör Eric Chelle hayal kırıklığı yaşamalarını ise büyüye bağladı. Chelle maç sonu yaptığı açıklamada, penaltılar kullanırken Demokratik Kongo Cumhuriyeti taraftarları bir kişinin kale arkasında “voodoo büyüsü” yaptığını iddia etti.
Galatasaray’ın golcüsü Osimhen ile Beşiktaş’ın orta sahası Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya’nın Dünya Kupası hayali sona erdi.
Eric Chelle maç sonunda “voodoo büyüsü” yapıldığını iddia etti.
