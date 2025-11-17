onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası’nın Dışına Kalan Nijerya’da Teknik Direktör Chelle Yaşananları Büyüye Bağladı

Dünya Kupası’nın Dışına Kalan Nijerya’da Teknik Direktör Chelle Yaşananları Büyüye Bağladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 18:15

Nijerya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne penaltılarda 4-3 kaybederek Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti. Süper Lig’de oynayan Osimhen ve Ndidi’nin de forma giydiği Nijerya’da teknik direktör Eric Chelle hayal kırıklığı yaşamalarını ise büyüye bağladı. Chelle maç sonu yaptığı açıklamada, penaltılar kullanırken Demokratik Kongo Cumhuriyeti taraftarları bir kişinin kale arkasında “voodoo büyüsü” yaptığını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen ile Beşiktaş’ın orta sahası Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya’nın Dünya Kupası hayali sona erdi.

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen ile Beşiktaş’ın orta sahası Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya’nın Dünya Kupası hayali sona erdi.

Play-off maçında Onyeka ile öne geçen Nijerya, Alanyaspor’da forma giyen Elia’nın golüne engel olmadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatmalarda da başka gol olmayınca penaltılara gidildi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti penaltıları 4-3 kazanarak Dünya Kupası şansını sürdürdü.

Eric Chelle maç sonunda “voodoo büyüsü” yapıldığını iddia etti.

Eric Chelle maç sonunda “voodoo büyüsü” yapıldığını iddia etti.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonunda kameralara penaltılar sırasında kale arkasında olan bir taraftardan şüphelendiğini söyledi. Chelle, “Penaltı kararlarının hepsinde, Kongolu adam bir çeşit voodoo yaptı. Her seferinde… Her zaman. Bu yüzden ondan sonra biraz gergin oldum,” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın