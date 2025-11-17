onedio
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın Açıklaması: Sergen Yalçın Anjiyo Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 11:51 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 12:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sabah saatlerinde anjiyo oldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın’ın anjiyo olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

'Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın haberine göre; Sergen Yalçın’a bu sabah geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Genel durumu iyi olan Yalçın bugün hastanede takip edilecek. Yarın taburcu olacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
