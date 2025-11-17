Beşiktaş’tan Sergen Yalçın Açıklaması: Sergen Yalçın Anjiyo Oldu

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

'Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın haberine göre; Sergen Yalçın’a bu sabah geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Genel durumu iyi olan Yalçın bugün hastanede takip edilecek. Yarın taburcu olacak.