Victor Osimhen ve Ndidi’li Nijerya'nın Dünya Kupası Hayali Bitti: Osimhen Sakatlandı, Ağlayarak Oyundan Çıktı!
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demoktarik Kongo karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve penaltılara giden maçın sonunda başarıya ulaşan taraf Demokratik Kongo oldu. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya, Dünya Kupası hayallerine veda etti. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. Dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etti.
Nijerya, Dünya Kupası hayallerine penaltı atışları sonunda veda etti.
Galatasaraylı Osimhen sakatlandı, gözyaşları içinden sahadan ayrıldı!
