Victor Osimhen ve Ndidi’li Nijerya'nın Dünya Kupası Hayali Bitti: Osimhen Sakatlandı, Ağlayarak Oyundan Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 08:50

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demoktarik Kongo karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve penaltılara giden maçın sonunda başarıya ulaşan taraf Demokratik Kongo oldu. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya, Dünya Kupası hayallerine veda etti. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. Dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Nijerya, Dünya Kupası hayallerine penaltı atışları sonunda veda etti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ve Demokratik Kongo karşılaştı. Prens Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanan maça Nijerya, 8. dakiada Onyeka'nın golüyle 1-0 önde başladı. Demokratik Kongo, 32. dakikada Elia ile karşılık verdi. Devreye 1-1'lik skorla gidildi. İlk yarıda sakatlık yaşayan Victor Osimhen ikinci yarıda yerini Adams'a bıraktı. İkinci yarıda ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi. Demokratik Kongo penaltı vuruşlarında Nijerya'yı 4-3 yenerek konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Galatasaraylı Osimhen sakatlandı, gözyaşları içinden sahadan ayrıldı!

Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile kozlarını paylaştığı maçta sakatlık yaşadı. Maçın ikinci yarısına çıkamayan Victor Osimhen, L'Equipe'in haberine göre soyunma odasında gözyaşları içinde gitti.

Nijerya'nın penaltı atışları sonucu Demokratik Kongo'ya yenildiği ve Dünya Kupası hayallerini sonlandırdığı maç sonrası Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, 'Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı' ifadelerini kullandı. Victor Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlık yaşamıştı.

