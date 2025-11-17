onedio
Kar Yağışı Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor: Türkiye'de Kar Yağışı Nedeniyle Onlarca Yol Ulaşıma Kapandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 08:19

Türkiye’de gelişi günler öncesinden beklenen kar yağışı her geçen gün etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı öncelikle doğu illerinde etkisini arttırken, hava sıcaklıklarının her geçen gün düşmesiyle diğer illerde de etkisini arttıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 aracın görevinin başında bulunduğunu bildirdi. Öte yandan Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatılırken Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan bir kurt sürüsü şehir merkezine indi. İşte Türkiye genelinde kendini hızla hissettirmeye devam eden kar yağışında son durumlar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık bünyesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kış aylarında ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığına ve kontrolleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, 'Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında bulunuyor.' değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına yönelik tüm önlemlerin alındığını aktararak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 personel ve son teknoloji ürünü 463 aracın hazır bulunduğunu bildirdi. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında yürütülen karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmalarının, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatına uygun yürütüldüğü bilgisini verdi.

Kış mevsiminin yağışlı geçtiği ve sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü havalimanlarında uçuş operasyonlarının büyük bölümünü karla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, yoğun kış şartlarında havacılık faaliyetlerinin güvenli yürütülmesi amacıyla pist, apron ve taksi yolu sahalarını kardan ve buzdan temizlediklerini ifade etti. Uraloğlu, demir yollarında da TCDD Genel Müdürlüğü ve 9 bölge müdürlüğünde koordinasyon merkezleri oluşturduklarını, merkezler aracılığıyla hava olaylarını anlık takip ettiklerini, alınması gereken tedbirleri tespit ettiklerini belirtti. Taşrada görev yapan mobil ekipleri hızlıca gereken noktalara yönlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti: '13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağında ekiplerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Ekiplerimiz, hat boyunca sürgünle biriken karı temizliyor, makas bölgelerini açıyor ve hat kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında, demir yollarında yaklaşık 4 bin personel ile birlikte rotatif kar küreme araçları, karkürerler ve acil müdahale araçları başta olmak üzere 914 teknik araç hazır durumda bulunuyor.'

Uraloğlu, kara yollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

'Çalışmalar, yurt genelindeki yol ağında 457 karla mücadele merkezi üzerinden 12 bin 886 makine ve ekipman ile 13 bin 607 personelle gerçekleştiriliyor. Kara yollarında kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin karla mücadele aracı ise araç takip sistemi ile takip ediliyor.'

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor. Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor. Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan bir kurt sürüsü şehir merkezine indi.

Kentte dün başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Yağışın ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü, kara yolunda ilerleyen bir aracın kamerasına takıldı. Kars-Digor kara yolu üzerindeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede ilerleyen sürücü, aracın önüne atlayan kurtları görünce yavaşlayarak hayvanlara çarpmaktan kurtuldu. Görüntülerde hayvanların bir kısmının yolun karşısına geçtiği, bir kısmının ise geldiği yöne doğru yöneldiği görülüyor.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köyün yolu kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece etkisini gösteren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte gece kar yağışının etkili olduğunu söyledi. Kar nedeniyle 14 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, 'Ekiplerimiz kapanan yollarda çalışma başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız.' dedi.

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar etkili oldu.

Van'da iki gündür süren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Başkale ve Bahçesaray ilçeleri beyaza büründü. Güne kar yağışıyla uyananlar, araçlarının üzerindeki birikintileri temizledi.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet ve Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçitlerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü. Belediye ekipleri de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis'te dün etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı, parklar beyaza büründü. Acil durumlar için de bazı noktalarda karla mücadele ekipleri hazır bekletildi.

Hakkari'de gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı. Vatandaşlar iş yerleri önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

