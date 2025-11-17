Üç Kentte Gıda Zehirlenmesi Alarmı: 138 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Türkiye, gurbetçi Böcek ailesinin hayatını kaybetmesini konuşuyor. 4 kişilik Böcek ailesinden üç kişi yaşamını yitirirken ölümde gıda zehirlenmesi şüphesi araştırılıyor. Vatandaşlar adeta ne yiyeceğini, nereden yiyeceğini şaşırmış duruma getirilirken üç kentte gıda zehirlenmesi alarmı verildi. Trabzon, Zonguldak, Kastamonu’da 138 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kastamonu’da 30 kişi hastanelik oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zonguldak’ta 8 kişi zehirlendi.
100 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi belirtileri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın