Üç Kentte Gıda Zehirlenmesi Alarmı: 138 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Üç Kentte Gıda Zehirlenmesi Alarmı: 138 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
17.11.2025 - 07:52

Türkiye, gurbetçi Böcek ailesinin hayatını kaybetmesini konuşuyor. 4 kişilik Böcek ailesinden üç kişi yaşamını yitirirken ölümde gıda zehirlenmesi şüphesi araştırılıyor. Vatandaşlar adeta ne yiyeceğini, nereden yiyeceğini şaşırmış duruma getirilirken üç kentte gıda zehirlenmesi alarmı verildi. Trabzon, Zonguldak, Kastamonu’da 138 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da 30 kişi hastanelik oldu.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde mevlit düzenlendi. Mevlitte 50 kişiye tavuklu pilav dağıtıldı. Yemek yiyen vatandaşlardan 30 kişi gıda zehirlenmesi belirtileri göstererek hastaneye başvurdu.

Zonguldak’ta 8 kişi zehirlendi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir mahallede düğün gerçekleştirildi. Düğünde tavuk döner dağıtıldı. Tavuk döner yiyen 8 kişi baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesi olduğu belirtildi.

100 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekler vatandaşları hastanelik etti. Yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi belirtileri:

Gıda zehirlenmesi belirtileri şunlardır:

Mide bulantısı

Kusma

Sulu ishal (kanlı olabilen)

Midede kramp ve şiddetli karın ağrısı

Ateş ve titreme

Halsizlik

İştahsızlık

Baş ağrısı

Karında şişkinlik ve gaz

Bulanık veya çift görme

Uzuvlarda hareket kaybı

Yutma güçlüğü

Ciltte karıncalanma ve kaşıntı

