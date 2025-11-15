3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Tedavi Altında: Gurbetçi Ailenin Kaldığı Otelden Açıklama
İstanbul Fatih’te hayatını kaybeden Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Otelde inceleme başlatılırken otelin yetkilisi açıklama yaptı. Otelde sadece kapalı su kullanıldığını söyleyen Orhan Oğlak, otelin rutin olarak ilaçlandığını belirterek “Biz otelimizden eminiz. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler” dedi.
Otel yetkilisinin açıklaması şöyle:
Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde, 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
İnceleme yapılan otelden açıklama geldi.
