3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Tedavi Altında: Gurbetçi Ailenin Kaldığı Otelden Açıklama

Otel yetkilisi Orhan Oğlak, açıklama yaptı. Oğlak, 'Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, ‘biz nerede yemek yiyebiliriz diye’ Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik' diye konuştu.