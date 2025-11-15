onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Tedavi Altında: Gurbetçi Ailenin Kaldığı Otelden Açıklama

3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Tedavi Altında: Gurbetçi Ailenin Kaldığı Otelden Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 15:30

İstanbul Fatih’te hayatını kaybeden Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Otelde inceleme başlatılırken otelin yetkilisi açıklama yaptı. Otelde sadece kapalı su kullanıldığını söyleyen Orhan Oğlak, otelin rutin olarak ilaçlandığını belirterek “Biz otelimizden eminiz. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otel yetkilisinin açıklaması şöyle:

Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde, 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde, 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Gurbetçi Böcek ailesinden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de tedavi altında olmasının ardından gözler kaldıkları otele çevrildi. Fatih’teki otelde bu sabah 2 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin 11 Kasım’da, Reda Fakhri’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. İki kişi fenalaşarak hasteneye kaldırıldı. Aynı odada kaldıkları Ayoub Hamraoui’nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği dile getirildi.

İnceleme yapılan otelden açıklama geldi.

İnceleme yapılan otelden açıklama geldi.

Otel yetkilisi Orhan Oğlak, açıklama yaptı. Oğlak,  'Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, ‘biz nerede yemek yiyebiliriz diye’ Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik' diye konuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.