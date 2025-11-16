İstanbul’da 2’si Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Ailenin Kaldığı Otel Mühürlendi
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan otelde konaklayan anne, baba ve 2 çocuk gıda zehirlenmesi yaşamıştı. Çocuklar ve anne hayatını kaybederken, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayla ilgili ailenin konakladığı otel mühürlenirken, 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı daha gözaltına alındı.
Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Otelde tek bir odada ilaçlama yapılmış.
Ekiplerin inlemesi sonrasında otel kapatıldı.
