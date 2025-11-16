onedio
article/comments
article/share
İstanbul’da 2’si Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Ailenin Kaldığı Otel Mühürlendi

İstanbul’da 2’si Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Ailenin Kaldığı Otel Mühürlendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2025 - 10:41

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan otelde konaklayan anne, baba ve 2 çocuk gıda zehirlenmesi yaşamıştı. Çocuklar ve anne hayatını kaybederken, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayla ilgili ailenin konakladığı otel mühürlenirken, 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı daha gözaltına alındı.

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Otelde tek bir odada ilaçlama yapılmış.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Ekiplerin inlemesi sonrasında otel kapatıldı.

Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken, çalışmalar akşam saatlerinde sona erdi. Oteldeki müşteriler ise tahliye edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

