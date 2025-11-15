onedio
Kumpir ve Midye Yedikten Sonra Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 12:26

Almanya'dan İstanbul'a gelen gurbetçi aile gündüz kumpir, midye, tantuni, sucuk yedikten sonra akşam fenalaşmıştı. Aileden 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetmiş; baba Servet Böcek'in tedavisinin ise sürdüğü belirtilmişti. Ailenin Fatih'te kaldığı otelde flaş gelişme yaşandı. Otelde kalan 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kumpir ve midye yedikten sonra fenalaşan ve 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği ailenin kaldığı otelde flaş gelişme yaşandı.

Almanya'dan İstanbul'a gelen gurbetçi Böcek ailesi Fatih'te bir otelde kalıyordu. Aynı otelde kalan 2 kişi daha bugün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin İtalyan ve Fas asıllı turist oldukları belirtildi. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören iki turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu durumun ardından gözler Fatih'teki otele çevrildi. Polis ekipleri otelde inceleme başlattı.

Turistlerin oteldeki damacanadan su içtikleri öğrenildi.

Gurbetçi aile zehirlendi mi?

Türkiye gurbetçi ailenin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesini konuşuyor. Böcek ailesinden 2 çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek'in tedavisi ise devam ediyor. Ailenin Almanya'dan İstanbul'a tatil yapmak için geldiği öğrenildi. Ortaköy'de gündüz kumpir, midye, tantuni, sucuk yiyen ailenin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Uzmanlar ve ekipleri gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken ailenin yemek yediği işletmelerden 4 kişi gözaltına alındı.

Savcılık otopsi sonucunu şüpheli buldu. Cinayet büro devreye girdi.

İki kardeşin otopsi sonucunda ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirtildi. Anne ve çocukların ölüm sebebi hakkında bir kanaate varılamadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümleri şüpheli buldu. Cinayet ihtimallerinin değerlendirilmesinin istenmesi üzerine cinayet büro devreye girdi.

