Kumpir ve Midye Yedikten Sonra Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı

Almanya'dan İstanbul'a gelen gurbetçi Böcek ailesi Fatih'te bir otelde kalıyordu. Aynı otelde kalan 2 kişi daha bugün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin İtalyan ve Fas asıllı turist oldukları belirtildi. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören iki turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu durumun ardından gözler Fatih'teki otele çevrildi. Polis ekipleri otelde inceleme başlattı.

Turistlerin oteldeki damacanadan su içtikleri öğrenildi.