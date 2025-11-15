Kumpir ve Midye Yedikten Sonra Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı
Almanya'dan İstanbul'a gelen gurbetçi aile gündüz kumpir, midye, tantuni, sucuk yedikten sonra akşam fenalaşmıştı. Aileden 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetmiş; baba Servet Böcek'in tedavisinin ise sürdüğü belirtilmişti. Ailenin Fatih'te kaldığı otelde flaş gelişme yaşandı. Otelde kalan 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kumpir ve midye yedikten sonra fenalaşan ve 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği ailenin kaldığı otelde flaş gelişme yaşandı.
Gurbetçi aile zehirlendi mi?
Savcılık otopsi sonucunu şüpheli buldu. Cinayet büro devreye girdi.
