İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi Vakaları Arttı mı? İl Sağlık Müdürü Açıkladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 23:52

Almanya'dan İstanbul'a gelen dört kişilik Böcek ailesinden üç kişi hayatını kaybetti. Anne ve çocukların ölümünde gıda zehirlenmesi ihtimali artarken, ailenin kumpir, tantuni, sucuk ve midye yediği işletmelerden dört kişi gözaltına alındı. Son zamanlarda vatandaşların gıda şikayetleri artarken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'den açıklama geldi. Doç. Dr. Güner, 'İstanbul'da gıda zehirlenmesi vakaları arttı mı?' sorusuna yanıt verdi.

İstanbul'un göbeği Ortaköy'de yemek yedikten sonra fenalaşan Böcek ailesinden 3 kişi hayatını yitirdi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen aile Ortaköy'de kumpir, midye, tantuni, sucuk yedi; çorba içti. Akşam otelde fenalaşan aileden acı haber geldi. 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek yoğun bakımda tedavi görürken gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor.

Aile neden zehirlendi?

İstanbul'da gıda zehirlenmesi vakaları arttı mı?

twitter.com

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hayatını kaybeden aileyle ilgili açıklama yaptı. 'İstanbul'da gıda zehirlenmesi vakaları arttı mı?' sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Güner, 'Gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir' dedi.

 Doç. Dr. Güner, şu ifadeleri kullandı:

'Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. 

Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır.

Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir.

Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

