İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi Vakaları Arttı mı? İl Sağlık Müdürü Açıkladı!
Almanya'dan İstanbul'a gelen dört kişilik Böcek ailesinden üç kişi hayatını kaybetti. Anne ve çocukların ölümünde gıda zehirlenmesi ihtimali artarken, ailenin kumpir, tantuni, sucuk ve midye yediği işletmelerden dört kişi gözaltına alındı. Son zamanlarda vatandaşların gıda şikayetleri artarken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'den açıklama geldi. Doç. Dr. Güner, 'İstanbul'da gıda zehirlenmesi vakaları arttı mı?' sorusuna yanıt verdi.
İstanbul'un göbeği Ortaköy'de yemek yedikten sonra fenalaşan Böcek ailesinden 3 kişi hayatını yitirdi.
İstanbul'da gıda zehirlenmesi vakaları arttı mı?
