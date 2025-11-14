onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Facia Geliyorum Demiş! Gurbetçi Ailenin Zehirlendiği İşletmeye Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı

Facia Geliyorum Demiş! Gurbetçi Ailenin Zehirlendiği İşletmeye Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2025 - 15:25

Almanya'dan İstanbul'a ziyaret için gelen dört kişilik aile Ortaköy'deki bir mekanda yedikleri yemekler yüzünden faciayı yaşamıştı. Aileden altı ve üç yaşlarındaki iki çocuk zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş, anne ve baba entübe edilmişti. Annenin de vefat haberi geldi ve babanın da yaşam mücadelesi sürüyor. İşletmedekiler gözaltına alınırken mekanın müşteri yorumları da ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müşterilerin hijyen konusunda şikayetçi olduğu görüldü.

Müşterilerin hijyen konusunda şikayetçi olduğu görüldü.

Fahiş fiyatların yanında yiyeceklerden çıkan kıllar da yorumlarda dikkat çekti.

Fahiş fiyatların yanında yiyeceklerden çıkan kıllar da yorumlarda dikkat çekti.

Midyelerin bayat olduğuna dair onlarca yorum var.

Midyelerin bayat olduğuna dair onlarca yorum var.

Bayat ürünler de diğer müşterilerin yorumları arasında...

Bayat ürünler de diğer müşterilerin yorumları arasında...

"Kırmızı plastik parçaları"

"Kırmızı plastik parçaları"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Midyelerden taş çıktı"

"Midyelerden taş çıktı"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgili içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
15
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın