Facia Geliyorum Demiş! Gurbetçi Ailenin Zehirlendiği İşletmeye Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı

Almanya'dan İstanbul'a ziyaret için gelen dört kişilik aile Ortaköy'deki bir mekanda yedikleri yemekler yüzünden faciayı yaşamıştı. Aileden altı ve üç yaşlarındaki iki çocuk zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş, anne ve baba entübe edilmişti. Annenin de vefat haberi geldi ve babanın da yaşam mücadelesi sürüyor. İşletmedekiler gözaltına alınırken mekanın müşteri yorumları da ortaya çıktı.