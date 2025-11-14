Facia Geliyorum Demiş! Gurbetçi Ailenin Zehirlendiği İşletmeye Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı
Almanya'dan İstanbul'a ziyaret için gelen dört kişilik aile Ortaköy'deki bir mekanda yedikleri yemekler yüzünden faciayı yaşamıştı. Aileden altı ve üç yaşlarındaki iki çocuk zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş, anne ve baba entübe edilmişti. Annenin de vefat haberi geldi ve babanın da yaşam mücadelesi sürüyor. İşletmedekiler gözaltına alınırken mekanın müşteri yorumları da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müşterilerin hijyen konusunda şikayetçi olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fahiş fiyatların yanında yiyeceklerden çıkan kıllar da yorumlarda dikkat çekti.
Midyelerin bayat olduğuna dair onlarca yorum var.
Bayat ürünler de diğer müşterilerin yorumları arasında...
"Kırmızı plastik parçaları"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Midyelerden taş çıktı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın