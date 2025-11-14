onedio
article/comments
article/share
Ortaköy'deki Faciadan Sonra Son Bir Haftada Yaşanan Gıda Zehirlenmeleri Mercek Altına Alındı

Oğuzhan Kaya
14.11.2025 - 12:15
14.11.2025 - 12:15

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin trajedisi ulusal gündemin üst sıralarında. Ortaköy'de yedikleri yemek nedeniyle zehirlenen ailedeki iki çocuğun ardından anne de hayatını kaybetmişti. Babanın ise yaşam mücadelesi sürüyor. Tabii bu gıda terörü de son günlerde ülkenin pek çok şehrinde yaşanan toplu zehirlenmelerin tekrar hatırlanmasına neden oldu.

Tarım ve gıda editörü İrfan Donat ise Böcek ailesinin üzücü haberinin ardından son günlerde tekrarlayan olaylara dikkat çekti.

Peki ne olmuştu?

Karabük'te yardım etkinliğinde dağıtılan tavuk dönerden 28 öğrenci zehirlenmişti.

Öğrencilerin mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler gösterdiği bildirildi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek zehirlenmeye neden olan gıdadan numune alıp inceleme başlattı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve çoğunun kısa sürede taburcu edildiği belirtildi.

Bursa'da İşçiler Zehirlendi

11 tarım işçisi, yedikleri tavuk pilavdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. İşçiler, öğle yemeği sonrasında başlayan ani mide rahatsızlıkları şikayetiyle durumu yetkililere bildirdi.

Rize'de 94 kişi mevlitte dağıtılan tavuk pilavdan zehirlendi.

Zehirlenme vakası sonucunda toplam 94 kişi, karın ağrısı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. En son biri çocuk dört kişinin tedavisi devam ediyordu.

Kayseri'de 80 öğrenci hastaneye başvurdu

Kayseri'deki bir okulda sucuk yiyen 80 öğrenci, yaşadıkları rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Toplu halde karın ağrısı ve kusma şikayetiyle acil servise başvurmalarının ardından kullanılan sucuklarda inceleme başlatıldı.

Samsun'da bir kolej yemekhanesinde yedikleri hamburger nedeniyle rahatsızlanan beş öğrenci hastanede tedavi edildi.

