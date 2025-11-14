Ortaköy'deki Faciadan Sonra Son Bir Haftada Yaşanan Gıda Zehirlenmeleri Mercek Altına Alındı
Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin trajedisi ulusal gündemin üst sıralarında. Ortaköy'de yedikleri yemek nedeniyle zehirlenen ailedeki iki çocuğun ardından anne de hayatını kaybetmişti. Babanın ise yaşam mücadelesi sürüyor. Tabii bu gıda terörü de son günlerde ülkenin pek çok şehrinde yaşanan toplu zehirlenmelerin tekrar hatırlanmasına neden oldu.
Tarım ve gıda editörü İrfan Donat ise Böcek ailesinin üzücü haberinin ardından son günlerde tekrarlayan olaylara dikkat çekti.
Karabük'te yardım etkinliğinde dağıtılan tavuk dönerden 28 öğrenci zehirlenmişti.
Rize'de 94 kişi mevlitte dağıtılan tavuk pilavdan zehirlendi.
Kayseri'de 80 öğrenci hastaneye başvurdu
