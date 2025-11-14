İstanbul’daki ‘Kumpir Faciası’ Büyümeye Devam Ediyor: İki Çocuktan Sonra Anne de Hayatını Kaybetti

Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, bugün de anne Çiğdem B.'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B. ise entübe edildi. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'deki restoranda yemek yiyen Servet ve Çiğdem B. çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B. de bugün hayatını kaybederken baba Servet B. entübe edildi.