İstanbul’daki ‘Kumpir Faciası’ Büyümeye Devam Ediyor: İki Çocuktan Sonra Anne de Hayatını Kaybetti
Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin yedikleri yemek resmen faciaya dönüştü. Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybetti.
Bugün ise anne Çiğdem B. hayatını kaybederken baba Servet B. de entübe edildi.
Yapılan incelemeler sonunda Beşiktaş Ortaköy'deki restoran akşam saatlerinde mühürlendi.
Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yemek yedikleri dükkan kapatıldı!
