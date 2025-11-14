onedio
İstanbul’daki ‘Kumpir Faciası’ Büyümeye Devam Ediyor: İki Çocuktan Sonra Anne de Hayatını Kaybetti

İstanbul’daki ‘Kumpir Faciası’ Büyümeye Devam Ediyor: İki Çocuktan Sonra Anne de Hayatını Kaybetti

14.11.2025 - 10:14 Son Güncelleme: 14.11.2025 - 10:17

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin yedikleri yemek resmen faciaya dönüştü. Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybetti. 

Bugün ise anne Çiğdem B. hayatını kaybederken baba Servet B. de entübe edildi. 

Yapılan incelemeler sonunda Beşiktaş Ortaköy'deki restoran akşam saatlerinde mühürlendi.

Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, bugün de anne Çiğdem B.'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B. ise entübe edildi. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'deki restoranda yemek yiyen Servet ve Çiğdem B. çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B. de bugün hayatını kaybederken baba Servet B. entübe edildi.

Yemek yedikleri dükkan kapatıldı!

Yemek yedikleri dükkan kapatıldı!

Beşiktaş Ortaköy’de yer alan bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yedikleri öğrenilen ailenin zehirlenmelerinin nedeninin öğrenilmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alındığı, hijyen şartlarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır' ifadelerine yer verdi.

