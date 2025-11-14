onedio
Sinoplu İlkokul Öğrencisi Sare Nur Çizdiği Karikatürle Dünya Birincisi Oldu

Sinoplu İlkokul Öğrencisi Sare Nur Çizdiği Karikatürle Dünya Birincisi Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2025 - 09:38

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi yeteneğiyle büyük bir başarıya imza atttı. Karikatürüyle dünya birincisi seçilen Sare Nur Toydaş, katıldığı yarışmada 'sanatçı' temasını işledi ve karikatürü büyük ödüle layık görüldü. Belçika'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'na katılan Sare Nur'un eseri dünyanın dört bir yanından pek çok yarışmacının eserini geçerek birinci oldu.

Tabii başarı tesadüf değil

Tabii başarı tesadüf değil

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezinde görevli görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu ise öğrencilerinin bugüne kadar sayısız Türkiye ve dünya dereceleri kazandığını söyledi. Ayrancıoğlu 'Bir devlet okulu olan Boyabat Bilim ve Sanat Merkezinde iki yıldır Sare Nur ile karikatür ve resim çalışıyoruz. Kısa zamanda bu başarıya ulaştığı için Sare Nur ile gurur duyuyorum. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden, inançla, inatla, sevgiyle ve sabırla çalışıldığı zaman çocuklarımızın ulaşamayacakları başarının olmadığını herkese gösteren Sare Nur'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.' sözleriyle başarının tesadüf olmadığını açıkladı.

"Kuşları jüri gösterdim"

"Kuşları jüri gösterdim"

Sare Nur Toydaş ise bu büyük başarıyı  'Yarışmanın konusu sanatçı olduğu için müzik yarışmasına katılan bir şarkıcıyı çizdim. Hayvanları sevdiğim için güzel sesli kuşları yarışmanın jürisi olarak gösterdim. Karikatürüm birinci seçildi, çok mutlu oldum.' sözleriyle dile getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
