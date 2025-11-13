onedio
Ankara'nın Uğrak Fotoğraf Çektirme Noktası Olan Kızılay Tabelası Üçüncü Kez Yenilendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2025 - 18:38

İnternet üzerinden yayılıp gerçek hayatta da karşılık bulan çok fazla akım görüldü ama böylesine rastlanmadı. Bir sosyal medya kullanıcısının 'En Ankara Fotoğrafım' başlığıyla Çankaya'da bulunan Kennedy Caddesi'nde yer alan Kızılay tabelası adeta Ankara'nın uğrak yeri oldu. Önünde kuyruklar oluşan tabela üçüncü kez değiştirildi.

En son tabelanın önünde kuyruklar oluşmuştu.

Bu kuyrukların nedeni ise tabelaya asılarak fotoğraf çektirenlerin dev bir akım başlatmasıydı. Akım başkentten farklı illere de yayıldı. En son İzmir Alsancak'ta bulunan bir tabela özellikle gençlerin uğrak yeri oldu.

Detaylar ve tabelanın hikayesi şöyle;

Ancak iki kez yenilenen ve zarar görmemesi için arkasına barfiks demiri eklenen tabela tekrar yenilendi.

Aynı yere asılan üçüncü tabela Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. İlk başta sökülüp götürülen tabelanın yerini yenisi almış onun da üzerine yazılar yazılmış ve tahrip edilmişti. Çevre sakinleri tabelanın sadece gençler değil her yaşta insan tarafından ilgi gördüğünü il dışından bile fotoğraf çektirmeye gelenler olduğunu öne sürdü.

