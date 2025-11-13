Ankara'nın Uğrak Fotoğraf Çektirme Noktası Olan Kızılay Tabelası Üçüncü Kez Yenilendi
İnternet üzerinden yayılıp gerçek hayatta da karşılık bulan çok fazla akım görüldü ama böylesine rastlanmadı. Bir sosyal medya kullanıcısının 'En Ankara Fotoğrafım' başlığıyla Çankaya'da bulunan Kennedy Caddesi'nde yer alan Kızılay tabelası adeta Ankara'nın uğrak yeri oldu. Önünde kuyruklar oluşan tabela üçüncü kez değiştirildi.
En son tabelanın önünde kuyruklar oluşmuştu.
Ancak iki kez yenilenen ve zarar görmemesi için arkasına barfiks demiri eklenen tabela tekrar yenilendi.
