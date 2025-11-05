onedio
Ankara'daki Kızılay Tabelasının Başına Gelenler Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 13:00

Sosyal medya özellikle gençler arasında hiç alakasız bir durumun veya fotoğrafın birden ülke çapında, gereği kadar yayılırsa dünya çapında akım olmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği de geçtiğimiz haftalarda başına bin türlü bela gelen Kızılay tabelası. 

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kennedy Caddesi üzerinde yer alan tabelalardan en alttaki Kızılay tabelası önce sembol ve daha sonrasında mağdur oldu. Tabela yenilense de ilgi azalmadı.

X'te "En Ankara Fotoğrafım" isimli bir akım var biliyorsunuz.

twitter.com

İnsanlar Ankara'ya dair fotoğraflarını biraz da retro efektler yardımıyla ve Ankara'nın da genel atmosferiyle birleştirerek paylaşıyor. Bir kullanıcı da bu akıma katılarak Kızılay tabelasına asılara bir poz verdi.

Tabii bu poz gençler arasında bir akıma neden oldu.

Tabelanın bulunduğu merkez buluşma noktası haline geldi. Tabela önünde kuyruklar oluştu. Tabelanın üzerine Instagram adresini yazanlar bile oldu.

Popülerleşen tabela geçtiğimiz günlerde çalındı.

Bir TikTok kullanıcısı tabelayı evine astığını söylese de bu da yapay zeka çıktı.

Yani orijinal tabelanın nerede olduğu hala meçhul.

Binlerce poz, yazılama, viral fotoğraf derken çalınan tabela Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisiyle değiştirildi.

Ancak tabelanın son hali yine tahrif edildi.

Ankara'nın uğrak noktası olan ve önünde metrelerce kuyruk oluşan Kennedy Caddesi'ndeki tabelanın modası ne zaman geçecek, bunu zaman gösterecek.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
sunrise hope

Ne pis insanlar var yaa. Biri yaptı diye önünde kuyruk olması ayrı konu ama tabelayı niye çalıyorsunuz yahu pes!

S.T.F.U

Bu, kamu malına zarar vermek olmuyor mu?

Turtles Can Flyy

geçen polis bekliyordu . maalesef polis sıayla foto çekinilmesine izin veriyor. aşırı derecede izdiham var