Ankara'daki Kızılay Tabelasının Başına Gelenler Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi
Sosyal medya özellikle gençler arasında hiç alakasız bir durumun veya fotoğrafın birden ülke çapında, gereği kadar yayılırsa dünya çapında akım olmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği de geçtiğimiz haftalarda başına bin türlü bela gelen Kızılay tabelası.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kennedy Caddesi üzerinde yer alan tabelalardan en alttaki Kızılay tabelası önce sembol ve daha sonrasında mağdur oldu. Tabela yenilense de ilgi azalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te "En Ankara Fotoğrafım" isimli bir akım var biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu poz gençler arasında bir akıma neden oldu.
Popülerleşen tabela geçtiğimiz günlerde çalındı.
Bir TikTok kullanıcısı tabelayı evine astığını söylese de bu da yapay zeka çıktı.
Binlerce poz, yazılama, viral fotoğraf derken çalınan tabela Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisiyle değiştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak tabelanın son hali yine tahrif edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ne pis insanlar var yaa. Biri yaptı diye önünde kuyruk olması ayrı konu ama tabelayı niye çalıyorsunuz yahu pes!
Bu, kamu malına zarar vermek olmuyor mu?
geçen polis bekliyordu . maalesef polis sıayla foto çekinilmesine izin veriyor. aşırı derecede izdiham var