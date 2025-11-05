Ankara'daki Kızılay Tabelasının Başına Gelenler Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi

Sosyal medya özellikle gençler arasında hiç alakasız bir durumun veya fotoğrafın birden ülke çapında, gereği kadar yayılırsa dünya çapında akım olmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği de geçtiğimiz haftalarda başına bin türlü bela gelen Kızılay tabelası.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kennedy Caddesi üzerinde yer alan tabelalardan en alttaki Kızılay tabelası önce sembol ve daha sonrasında mağdur oldu. Tabela yenilense de ilgi azalmadı.