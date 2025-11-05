Şanlıurfalı Bir Ailenin Gittiği Her Yerde Yangın Çıktığı İddia Edildi
Mol ailesinin peşini alevler bırakmıyor.
Mehmet Mol yetkililerden yardım istedi
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Çocukların biri piromaniden muzdarip bence. 8 çocuk sonuçta hangi birine aynı anda bakacaksın? Aralarından biri kaşla göz arasında yakmıştır.
Piromani; kişinin yangın çıkarma dürtüsüne karşı koyamaması anlamına gelen bir davranış bozukluğudur. Ya da cinler 😁 " ikinciye inananlar için elimde harika ... Devamını Gör
Hep aynı hikaye kaçıncı bu hepsini kendileri yakıyor