onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şanlıurfalı Bir Ailenin Gittiği Her Yerde Yangın Çıktığı İddia Edildi

Şanlıurfalı Bir Ailenin Gittiği Her Yerde Yangın Çıktığı İddia Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 10:16

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik aile esrarengiz olaylar nedeniyle gündeme geldi. İddialara göre ailenin evi kısa sürelerde bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Hatta evleri yanan ailenin sığındıkları komşularının evlerinde bile yangın çıktığı da söylentiler arasında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mol ailesinin peşini alevler bırakmıyor.

Mol ailesinin peşini alevler bırakmıyor.

Ceylanpınar'a bağlu Maden köyünde bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan ailenin diğer komşuları da korku içinde.

Mehmet Mol yetkililerden yardım istedi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
7
5
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
eternal-

Çocukların biri piromaniden muzdarip bence. 8 çocuk sonuçta hangi birine aynı anda bakacaksın? Aralarından biri kaşla göz arasında yakmıştır.

Fırat B.

Piromani; kişinin yangın çıkarma dürtüsüne karşı koyamaması anlamına gelen bir davranış bozukluğudur. Ya da cinler 😁 " ikinciye inananlar için elimde harika ... Devamını Gör

ac dc

Hep aynı hikaye kaçıncı bu hepsini kendileri yakıyor