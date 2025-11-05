onedio
article/comments
article/share
Uzmanlardan İstanbul İçin ‘Hayati’ Uyarı: “600 Bin Bina Çürük, 50 Bin Yapı 'Deprem Olmadan' Her An Çökebilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2025 - 08:28

En büyük deprem tehlikelerinden birine sahip olan İstanbul’daki ‘çürüyen’ binalar halkı korkutmaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Uzman isimler,  sadece İstanbul’da 600 bin binanın çürük olduğunu belirtirken, 39 ilçesindeki 50 bin yapının da her an 'İstanbul depremine gerek kalmadan' kendiliğinden yerle bir olacağı uyarısında bulunuyor.

Gebze’de geçtiğimiz günlerde kendiliğinden yıkılan ve dört kişinin ölümüne neden olan bina sonrasında İstanbul’daki ‘çürük’ binalar yeniden gündemde.

İstanbul başta olmak üzere birçok yerdeki eski, dayanıksız ve hasarlı binalar kendiliğinden yıkılıyor. Bu binalarda bazen hiç can kaybı yaşanmazken, kimi zaman da facia meydana geliyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Uzmanlar, binaların kendiliğinden çökmesinin en önemli sebeplerinin mühendislik hizmeti alınmadan, kalitesiz malzemeyle inşa edilmesi ve sonradan fazladan kat eklenmesi olduğunu belirtti. Uzmanlar, İstanbul’da kendiliğinden çökme tehlikesi bulunan bina sayısının çokluğuna işaret ederek, yüksek katlı binaların mühendislik hizmeti alınmadan yapılmasının faciaya davetiye çıkardığını belirtiyor.

İstanbul’da çok sayıda ekonomik ömrünü tamamlamış bina olduğunu ve bunların kaldırılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “1999 Marmara depremi öncesi yapılmış yapılar, özellikle 30 senenin üzerindeki binalar acilen boşaltılmalı, yıkılmalı veya güçlendirilmeli” diyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
