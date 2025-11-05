Uzmanlardan İstanbul İçin ‘Hayati’ Uyarı: “600 Bin Bina Çürük, 50 Bin Yapı 'Deprem Olmadan' Her An Çökebilir”
En büyük deprem tehlikelerinden birine sahip olan İstanbul’daki ‘çürüyen’ binalar halkı korkutmaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Uzman isimler, sadece İstanbul’da 600 bin binanın çürük olduğunu belirtirken, 39 ilçesindeki 50 bin yapının da her an 'İstanbul depremine gerek kalmadan' kendiliğinden yerle bir olacağı uyarısında bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gebze’de geçtiğimiz günlerde kendiliğinden yıkılan ve dört kişinin ölümüne neden olan bina sonrasında İstanbul’daki ‘çürük’ binalar yeniden gündemde.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın