Uzmanlardan İstanbul İçin ‘Hayati’ Uyarı: “600 Bin Bina Çürük, 50 Bin Yapı 'Deprem Olmadan' Her An Çökebilir”

İstanbul başta olmak üzere birçok yerdeki eski, dayanıksız ve hasarlı binalar kendiliğinden yıkılıyor. Bu binalarda bazen hiç can kaybı yaşanmazken, kimi zaman da facia meydana geliyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Uzmanlar, binaların kendiliğinden çökmesinin en önemli sebeplerinin mühendislik hizmeti alınmadan, kalitesiz malzemeyle inşa edilmesi ve sonradan fazladan kat eklenmesi olduğunu belirtti. Uzmanlar, İstanbul’da kendiliğinden çökme tehlikesi bulunan bina sayısının çokluğuna işaret ederek, yüksek katlı binaların mühendislik hizmeti alınmadan yapılmasının faciaya davetiye çıkardığını belirtiyor.

İstanbul’da çok sayıda ekonomik ömrünü tamamlamış bina olduğunu ve bunların kaldırılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “1999 Marmara depremi öncesi yapılmış yapılar, özellikle 30 senenin üzerindeki binalar acilen boşaltılmalı, yıkılmalı veya güçlendirilmeli” diyor.