Ünlü Kargo Firmasının Uçağı ABD'de Düştü
ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Uçağın düşmesinden sonra bölgede yaşananlar kameralara yansıdı. UPS Kargo'ya ait MD-11 tipi uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Kazada 2 çalışan kayıp.
ABD'de uçak düşme görüntüleri kameralara böyle yansıdı:
Bir diğer görüntü ise şöyle oldu:
