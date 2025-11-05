onedio
Ünlü Kargo Firmasının Uçağı ABD'de Düştü

Ünlü Kargo Firmasının Uçağı ABD'de Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
05.11.2025 - 07:44

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Uçağın düşmesinden sonra bölgede yaşananlar kameralara yansıdı. UPS Kargo'ya ait MD-11 tipi uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Ünlü kargo firmasının uçağı ABD'de düştü.

Ünlü kargo firmasının uçağı ABD'de düştü.

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. Vali, UPS KArgo şirketine ait uçağın düştüğünü belirterek 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beshear, 'Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor' ifadelerini kullandı.

Kazada 2 çalışan kayıp.

Kazada 2 çalışan kayıp.

Beshear, kazada 2  çalışanın kayıp olduğunu dile getirirken uçakta çevre sorunu yaratacak ‘tehlikeli kargo’ bulunmadığını vurguladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

ABD'de uçak düşme görüntüleri kameralara böyle yansıdı:

Bir diğer görüntü ise şöyle oldu:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
