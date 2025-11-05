Ünlü kargo firmasının uçağı ABD'de düştü.

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. Vali, UPS KArgo şirketine ait uçağın düştüğünü belirterek 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beshear, 'Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor' ifadelerini kullandı.