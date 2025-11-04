onedio
Teoman ile Yaşadığı Kulis Anısını Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı: "Bana ‘Otele Gidecek miyiz?’ Diye Sordu"

Teoman ile Yaşadığı Kulis Anısını Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı: "Bana 'Otele Gidecek miyiz?' Diye Sordu"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 17:26

Türk rock müziğinin simge isimlerinden Teoman ile 90’lı yıllarda yaşadığı bir anısını paylaşan sosyal medya kullancısı gündemde. İddiaya göre 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu sırada büyük hayranı olduğu Teoman’ın İzmir konseri sonrasında Teoman’ın “Otele gidelim mi?” sorusunu yanlış anlayan sosyal medya kullancısı pişmanlığını anlattı.

Teoman anısı ile güldüren sosyal medya kullancısı 👇

"Bana 'Otele gidecek miyiz?' diye sordu"

“Bana ‘Otele gidecek miyiz?’ diye sordu”

Üniversite okuduğu sırada çok büyük Teoman hayranı olduğunu söyleyen sosyal medya kullancısı, bir arkadaşı sayesinde Teoman’ın İzmir konseri sonrasında kulise girdiğini belirtti. Kulis için “Narkotik Şube’nin uyuşturucu, alkol ve fuhuş sektörüne aynı anda darbe vuracağı tek yer” ifadesini kullanan vatandaş, “Teoman’ı yakından görünce boyunun kısa olduğunu anladım. O sırada aramızda 20 yaştan fazla var. Yaşlılığı falan bıraktım ama boyununu kısa olması üzdü. Bana “Otele gidecek miyiz” dedi. Ben ise en saf halimle “Yok ben arkadaşımda kalıyorum” diyerek Teoman ile yatma şansını kaçırdım” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
