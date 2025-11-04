Teoman ile Yaşadığı Kulis Anısını Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı: "Bana ‘Otele Gidecek miyiz?’ Diye Sordu"

Üniversite okuduğu sırada çok büyük Teoman hayranı olduğunu söyleyen sosyal medya kullancısı, bir arkadaşı sayesinde Teoman’ın İzmir konseri sonrasında kulise girdiğini belirtti. Kulis için “Narkotik Şube’nin uyuşturucu, alkol ve fuhuş sektörüne aynı anda darbe vuracağı tek yer” ifadesini kullanan vatandaş, “Teoman’ı yakından görünce boyunun kısa olduğunu anladım. O sırada aramızda 20 yaştan fazla var. Yaşlılığı falan bıraktım ama boyununu kısa olması üzdü. Bana “Otele gidecek miyiz” dedi. Ben ise en saf halimle “Yok ben arkadaşımda kalıyorum” diyerek Teoman ile yatma şansını kaçırdım” ifadelerini kullandı.