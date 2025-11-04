Teoman ile Yaşadığı Kulis Anısını Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı: "Bana ‘Otele Gidecek miyiz?’ Diye Sordu"

Türk rock müziğinin simge isimlerinden Teoman ile 90’lı yıllarda yaşadığı bir anısını paylaşan sosyal medya kullancısı gündemde. İddiaya göre 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu sırada büyük hayranı olduğu Teoman’ın İzmir konseri sonrasında Teoman’ın “Otele gidelim mi?” sorusunu yanlış anlayan sosyal medya kullancısı pişmanlığını anlattı.
Teoman anısı ile güldüren sosyal medya kullancısı 👇
“Bana ‘Otele gidecek miyiz?’ diye sordu”
