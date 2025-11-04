onedio
"Aşığım" Diyorsa İki Kere Düşünün: Astrolog Tuğba Karadayı Elde Edilmesi En Zor Dört Burcu Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
04.11.2025 - 15:47

Kimi burçlar var ki, onları kendinize aşık etmeniz biraz zor olabiliyor. Onların kendilerini bir başkasına bırakması, duygularını açıkça yaşaması ya da sadık kalması adeta bir sınav. İşte astrolog Tuğba Karadayı da o burçları açıkladı. Gelin hangi burçlar olduklarına birlikte bakalım!

İşte detaylar 👇

Tabii bu işler yükselen burcun etkisiyle de değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle Koç, Yay, İkizler ve Kova olarak genellemek doğru değil. Siz yine de onların karşısında bi’ tık daha temkinli olsanız iyi olur deriz. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
