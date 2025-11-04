onedio
Birçoğumuzun Çocukluğunun Geçtiği 1998 Senesinin İstanbul'una Bir Yolculuğa Çıkalım

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 13:16

90'lı yıllar, dünya genelinde birçok kişi tarafından en unutulmaz dönem olarak görülüyor. Teknolojinin hayatımıza yeni yeni dahil olduğu bu dönem adeta bir geçiş dönemiydi. Teknolojinin içine doğmasak da her yeni ürünle ilk tanışan bir oluyor, o heyecanı ilk biz yaşıyorduk. Bu yüzden hemen hemen dünyanın her halini de biliyoruz. Bu yüzden çocukluğu ya da gençliği 90'lı yıllara denk gelenler oldukça şanslı görülüyor. 

1998 senesinde İstanbul sokaklarında çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu. O görüntüler her birimizi çocukluğumuza götürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

En renkli dönemlerden biri.

90'lar, kendine özgü müzikleri, modası ve kültürü ile de biliniyor. Bu dönemin efsane olmasının bir nedeni de, o zamanların benzersiz ve özgün atmosferini yansıtan birçok popüler trend ve hareketin ortaya çıkması. O döneme ait görüntülere baktığımızda, doğrudan o atmosfer bizi yakalayabiliyor. Peki sizce en efsane nesil hangisiydi?

