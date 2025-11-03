Bir Kadın Dedesinin Zamanında 80 Bin Dolara Aldığı Muhteşem Manzaralı Evi Paylaştı

Emlak fiyatlara ülkemizde akılalmaz bir biçimde arttı bildiğiniz üzere. Geçmiş dönemlerde, ev sahibi olmak daha basit ve ulaşılabilir bir hedefken, yeni nesil için bu durum neredeyse hayal. Bu durum gençlerin gelecekteki yaşam planlarını da etkiliyor, hatta pek çoğu uzun vadeli planlar yapmıyor. Benzer bir durum pek çok ülkede yaşanıyor.
Bir kadın, dedesinin zamanında 80 bin dolara aldığı evi paylaştı. Evin konumu ve manzarası beğeni topladı. Fiyat göz önünde bulundurulunca beğeni ikiye katlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'te yaklaşık 315 bin dolara eşdeğer.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın