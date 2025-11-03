onedio
Bir Kadın Dedesinin Zamanında 80 Bin Dolara Aldığı Muhteşem Manzaralı Evi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.11.2025 - 08:23

Emlak fiyatlara ülkemizde akılalmaz bir biçimde arttı bildiğiniz üzere. Geçmiş dönemlerde, ev sahibi olmak daha basit ve ulaşılabilir bir hedefken, yeni nesil için bu durum neredeyse hayal. Bu durum gençlerin gelecekteki yaşam planlarını da etkiliyor, hatta pek çoğu uzun vadeli planlar yapmıyor. Benzer bir durum pek çok ülkede yaşanıyor. 

Bir kadın, dedesinin zamanında 80 bin dolara aldığı evi paylaştı. Evin konumu ve manzarası beğeni topladı. Fiyat göz önünde bulundurulunca beğeni ikiye katlandı.

Buradan izleyebilirsiniz;

2025'te yaklaşık 315 bin dolara eşdeğer.

Yapay zekanın yaptığı hesaba göre o dönemki 80 bin doların bugünkü değeri 315 bin dolar. Yani 13.221.000 TL. Pek çok kişi evin manzarasına bakınca gerçekten çok akıllı bir yatırım olduğunu düşünse de konum gereği evi beğenmeyenler oldu. Peki siz bu evi nasıl buldunuz?

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
