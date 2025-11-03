Bir Kadın Dedesinin Zamanında 80 Bin Dolara Aldığı Muhteşem Manzaralı Evi Paylaştı

Emlak fiyatlara ülkemizde akılalmaz bir biçimde arttı bildiğiniz üzere. Geçmiş dönemlerde, ev sahibi olmak daha basit ve ulaşılabilir bir hedefken, yeni nesil için bu durum neredeyse hayal. Bu durum gençlerin gelecekteki yaşam planlarını da etkiliyor, hatta pek çoğu uzun vadeli planlar yapmıyor. Benzer bir durum pek çok ülkede yaşanıyor.

Bir kadın, dedesinin zamanında 80 bin dolara aldığı evi paylaştı. Evin konumu ve manzarası beğeni topladı. Fiyat göz önünde bulundurulunca beğeni ikiye katlandı.