ABD'de Birlikte Tır Şoförlüğü Yapan Çift Tırda Geçirdikleri Bir Günü Paylaştı

Günümüzde, tır şoförlüğü artık yalnızca erkeklerin yaptığı bir iş değil. Son dönemde bu alanda, kadınların da başarılı bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Farklı iş kollarında varolmak isteyen kadınlar sadece erkeklerle özdeşleşen tır şoförlüğü gibi bir işi üstlenerek, bu sektörde yerini aldı Bu konuda pek çok ülkede çeşitli teşvikler ve var.
ABD'de tır şoförlüğü yapan bir çift bu konu hakkında videolar paylaşıyor bildiğiniz üzere. Çift, tırda geçirdikleri bir günü paylaştı. Video özellikle çiftlerin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz yapabilir miydiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın