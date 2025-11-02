onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD'de Birlikte Tır Şoförlüğü Yapan Çift Tırda Geçirdikleri Bir Günü Paylaştı

ABD'de Birlikte Tır Şoförlüğü Yapan Çift Tırda Geçirdikleri Bir Günü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 14:42

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, tır şoförlüğü artık yalnızca erkeklerin yaptığı bir iş değil. Son dönemde bu alanda, kadınların da başarılı bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Farklı iş kollarında varolmak isteyen kadınlar sadece erkeklerle özdeşleşen tır şoförlüğü gibi bir işi üstlenerek, bu sektörde yerini aldı Bu konuda pek çok ülkede çeşitli teşvikler ve var. 

ABD'de tır şoförlüğü yapan bir çift bu konu hakkında videolar paylaşıyor bildiğiniz üzere. Çift, tırda geçirdikleri bir günü paylaştı. Video özellikle çiftlerin ilgisini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Siz yapabilir miydiniz?

Siz yapabilir miydiniz?

Kimileri hayatını bir aracın içinde geçirmeyi ve kişisel alanının olmasını zor bulurken kimileri ise eşle birlikte para kazanmanın keyifli olabileceğini savundu. Hatta bu durumun, tırcılık gibi zor bir mesleği bile kolay hale getirebileceğini düşünenler de var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz yapabilir miydiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın