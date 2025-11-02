onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eşyaları Çalındı: Kamerun Sokaklarını Gezen İki İçerik Üreticisi Bir Pazarda Saldırıya Uğradı

Eşyaları Çalındı: Kamerun Sokaklarını Gezen İki İçerik Üreticisi Bir Pazarda Saldırıya Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 12:49

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere son dönemde gezginlik kavramı bir hayli değişti. Artık bir ülkenin tarihi ya da doğal güzelliklerini değil, tehlikeli sokaklarını görmek istiyorlar. Pek çok içerik üreticisi bunun için akılalmaz tehlikeleri göze aldı. Kabilelerde günler geçirenlerden, çetelerin yoğun olduğu sokaklarda çekim yapanlara kadar akılalmaz videolara imza atıldı. 

Kieran Brown ile Harry Jaggard isimli iki içerik üreticisi Kamerun'u gezerken saldırıya uğradı. Gezdikleri pazarda bir anda etrafları sarılan ikili kaçarak kurtulmaya çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Eşyaları çalındı.

Eşyaları çalındı.

Saldırı kamera kayıttayken gerçekleşti. Bir anda saldırıyı gerçekleştiren gruptan birinin üzerine geldiğini gören içerik üreticisi koşarak uzaklaşırken diğeri aralarında kaldı. O anları kamera anbean kaydetti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın