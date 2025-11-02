Eşyaları Çalındı: Kamerun Sokaklarını Gezen İki İçerik Üreticisi Bir Pazarda Saldırıya Uğradı

Bildiğiniz üzere son dönemde gezginlik kavramı bir hayli değişti. Artık bir ülkenin tarihi ya da doğal güzelliklerini değil, tehlikeli sokaklarını görmek istiyorlar. Pek çok içerik üreticisi bunun için akılalmaz tehlikeleri göze aldı. Kabilelerde günler geçirenlerden, çetelerin yoğun olduğu sokaklarda çekim yapanlara kadar akılalmaz videolara imza atıldı.

Kieran Brown ile Harry Jaggard isimli iki içerik üreticisi Kamerun'u gezerken saldırıya uğradı. Gezdikleri pazarda bir anda etrafları sarılan ikili kaçarak kurtulmaya çalıştı.