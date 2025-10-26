onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzun Yıllardır İsviçre'de Yaşayan Türk Bir Aile İsviçre'de Yaşamanın Zorluklarını Anlattı

Uzun Yıllardır İsviçre'de Yaşayan Türk Bir Aile İsviçre'de Yaşamanın Zorluklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.10.2025 - 12:26

İçerik Devam Ediyor

İsviçre dünyanın refah seviyesi en yüksek olan ülkesi.  Oldukça küçük bir ülke olan İsviçre, güçlü ekonomisi ile biliniyor. Ayrıca en iyi eğitim ve sağlık sistemine sahip olan ülkelerin de başında geliyor. Sadece ülkemizden yurt dışına taşınmak isteyenlerin değil, pek çok Avrupalının da yaşamak istediği bir ülke.

İsviçre'de videolar çeken ve videolarında İsviçre'yi çok fazla övdüğü için eleştirilen bir içerik üreticisi, İsviçre'de yaşamı, uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan bir aileye sordu. Gelen cevap sosyal medyayı ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"İsviçre'de yaşamak stresli"

"İsviçre'de yaşamak stresli"

İsviçre'de her şeyin bir kural, bir düzel ile ilerlediğini savunan aile burada bir süre sonra insanların robotlaştığını anlattı. Geri dönmeme sebeplerinin ise, çocukları olduğunu, eğitim sistemi sebebiyle kalmayı tercih ettiklerini belirttiler. Kimileri dezavantaj olarak bahsettikleri şeyleri 'medeniyet' olarak tanımlarken kimilerine ise bu durum gerçekten sıkıcı geldi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
7
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın