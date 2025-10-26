Uzun Yıllardır İsviçre'de Yaşayan Türk Bir Aile İsviçre'de Yaşamanın Zorluklarını Anlattı

İsviçre dünyanın refah seviyesi en yüksek olan ülkesi. Oldukça küçük bir ülke olan İsviçre, güçlü ekonomisi ile biliniyor. Ayrıca en iyi eğitim ve sağlık sistemine sahip olan ülkelerin de başında geliyor. Sadece ülkemizden yurt dışına taşınmak isteyenlerin değil, pek çok Avrupalının da yaşamak istediği bir ülke.
İsviçre'de videolar çeken ve videolarında İsviçre'yi çok fazla övdüğü için eleştirilen bir içerik üreticisi, İsviçre'de yaşamı, uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan bir aileye sordu. Gelen cevap sosyal medyayı ikiye böldü.
Buradan izleyebilirsiniz;
"İsviçre'de yaşamak stresli"
