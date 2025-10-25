onedio
Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaşın AKP'den Feministlere Hızlı Bir Geçiş Yaptığı İlginç Gündem Yorumu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2025 - 12:39 Son Güncelleme: 25.10.2025 - 12:40

Sokak röportajları, vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir alan olduğu için büyük bir öneme sahip. Bu tür röportajlar, toplumun çeşitli kesimlerinden insanların görüşlerini, düşüncelerini ve gündeme dair fikirlerini aktarma fırsatı sunuyor. Ayrıca, ihtiyacı olan insanların seslerini duyurabilmeleri için de etkili bir yol. Bunun yanında sokak röportajlarında ilginç anlar da yaşanabiliyor.

Halkın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında bir  kadın AKP'yi övdüğü röportajında ülkedeki siyasi durumu feministlere bağladı. O röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Babamı, 97’de ağzından kan boşalıyordu, leğenlerle hastaneye götürüyorduk. Feministler, gençlerin beynini yıkıyor.”

Eskiden hastanelerin durumundan şikayet eden kadın, hasta olan babasını leğenlerle hastaneye taşıdıklarını, şimdi ise özel ambulanslarla hastaneye gidebildiğimizi söyledi. Tüm bu yapılanların görülmemesinin sebebinin ise feministlerin insanların beynini yıkaması olduğunu savundu.

