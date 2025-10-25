Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaşın AKP'den Feministlere Hızlı Bir Geçiş Yaptığı İlginç Gündem Yorumu

Sokak röportajları, vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir alan olduğu için büyük bir öneme sahip. Bu tür röportajlar, toplumun çeşitli kesimlerinden insanların görüşlerini, düşüncelerini ve gündeme dair fikirlerini aktarma fırsatı sunuyor. Ayrıca, ihtiyacı olan insanların seslerini duyurabilmeleri için de etkili bir yol. Bunun yanında sokak röportajlarında ilginç anlar da yaşanabiliyor.

Halkın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında bir kadın AKP'yi övdüğü röportajında ülkedeki siyasi durumu feministlere bağladı. O röportaj sosyal medyada gündem oldu.