Bir Sokak Röportajında Kadınlara Soruldu: Hesabı Erkek mi Ödemeli Kadın mı?

Günümüzde nedense hala çözüm bekleyen ve sıklıkla gündeme gelen bir konu var. O da 'hesabı kim ödemeli?' meselesi. Birçok kişi bu durumda ne yapacağını bilemezken, bazılarının bu konuda oldukça net fikirleri var. Bu durum, hem bireysel ilişkilerde hem de sosyal hayatta bir belirsizlik yaratıyor. Bu sorun karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde çözülebilecekken üzerine bu kadar düşünülüyor olması ise durumu daha ilginç bir hale getiriliyor.

Bir sokak röportajında kadınlara 'Hesabı kim ödemeli?' sorusu soruldu. Yine birbirinden farklı cevaplar geldi.