Göbeği Yüzünden Morali Bozulan Kadına Verdiği Bilgilerle Motivasyonunu Yükselten Adam Beğeni Topladı

Göbeği Yüzünden Morali Bozulan Kadına Verdiği Bilgilerle Motivasyonunu Yükselten Adam Beğeni Topladı

20.10.2025 - 19:00

Kadınlar ve erkeklerin anatomik yapısı birbirinden farklı. Bu durum, sporla elde edecekleri sonuçları da doğrudan etkileyebiliyor. Televizyon dünyasının ve sosyal medyanın etkisiyle yıllardır kadınların beden algısı üzerine fikirler yürütülüyor ve bazı kalıplar oluşturuluyor. Pek çok kadın bu kalıplara uymadığı için psikolojik sorunlar yaşıyor. Hatta yanlış yollara başvurarak fiziksel sağlıklarını da bozabiliyorlar. 

Spor salonunda, göbek yağları yüzünden morali bozulan bir kadına, orada bulunan bir adamdan beklemediği bir yorum geldi. Verdiği anatomik bilgiler kadının moralini düzelterek motivasyonunu yükseltti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu bir kusur değil bir lütuf"

Kadınların göbeğinin, rahim sebebiyle erkeklere göre daha büyük ve yağlı göründüğü, hatta bu bölgedeki yapların görevinin rahmi korumak olduğu söyleniyor. Ayrıca kadınların pelvis kemiğinin erkeklere göre daha geniş olduğu biliniyor. İbs (Huzursuz bağırsak sendromu) gibi şişkinlik yaratabilecek bağırsak rahatsızlıkları da kadınlarda daha sık görülüyor. Bu sebeple kadınların düz bir karna sahip olması erkeklere göre oldukça zor.

