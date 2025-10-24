İstanbul'u Gezen Rus Yayıncı Sokakta Gördüğü Erkeklerin Videosunu Paylaştı: "Kültür İçin İstanbul'a Geldim"

Bir dönem sosyal medyada 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' diyerek, ülkemizdeki erkeklerin rastgele videolarını paylaşmak bir akım haline gelmişti. Ülkemizi ziyaret eden turistler sosyal medyayı bu videolar ile ele geçirmişti.

İstanbul'u ziyaret eden Rus fenomen Karolina Geits de bu akıma katıldı. 'Kültürü için İstanbul'a geldim' diyen Geits, İstanbul sokaklarındaki beylerin videolarını paylaştı.