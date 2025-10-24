onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'u Gezen Rus Yayıncı Sokakta Gördüğü Erkeklerin Videosunu Paylaştı: "Kültür İçin İstanbul'a Geldim"

İstanbul'u Gezen Rus Yayıncı Sokakta Gördüğü Erkeklerin Videosunu Paylaştı: "Kültür İçin İstanbul'a Geldim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2025 - 10:16

İçerik Devam Ediyor

Bir dönem sosyal medyada 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' diyerek, ülkemizdeki erkeklerin rastgele videolarını paylaşmak bir akım haline gelmişti. Ülkemizi ziyaret eden turistler sosyal medyayı bu videolar ile ele geçirmişti.

İstanbul'u ziyaret eden Rus fenomen Karolina Geits de bu akıma katıldı. 'Kültürü için İstanbul'a geldim' diyen Geits, İstanbul sokaklarındaki beylerin videolarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanlar ikiye bölündü.

İnsanlar ikiye bölündü.

Kimileri bu akımı beğenirken kimileri ise görüntülerin iziniz çekilmesini taciz olarak tanımlıyor. Sadece sokakta yürürken değil, işlerinin başındaki insanlar da izinsiz görüntüleniyor. Görüntüleri ise tüm dünyada viral hale gelebiliyor. Peki sizce bu akım rahatsız edici mi yoksa herhangi bir sosyal medya akımından farksız mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın