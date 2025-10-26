onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çocuklarını İngiltere'de Bir Üniversiteye Yazdıran Aile Yurdu ve Üniversiteyi Paylaştı

Çocuklarını İngiltere'de Bir Üniversiteye Yazdıran Aile Yurdu ve Üniversiteyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.10.2025 - 08:58

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde birçok öğrenci, yurt dışındaki eğitim imkanlarını değerlendirmek istiyor. Kendilerini geliştirmek, farklı kültürlerle tanışmak ve global bir bakış açısı kazanmak isteyen öğrenciler, yurt dışındaki eğitim olanaklarını araştırıyor. Ülkemizdeki üniversitelerin ücretleri göz önüne alındığında yurt dışındaki üniversiteler ailelere de makul geliyor. 

Çocuklarını Londra'dan Brighton'daki bir okula alan aile, çocuğu okula ve yurduna yerleştirdikleri günü paylaştı. Hem üniversite hem de yurt odası, ülkemizdeki üniversite ve yurtlarla karşılaştırıldı haliyle.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yurt dışında üniversite okumak mantıklı mı?

Yurt dışında üniversite okumak mantıklı mı?

Yurt dışı eğitim olanakları, gençlerin hayatlarını şekillendirecek farklı deneyimler sunuyor. Farklı bir kültüre adapte olmak da onlara ciddi deneyimler kazandırıyor. Bu yüzden yurt dışında eğitim gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor. Yine de yurt dışında herhangi bir üniversitede okumaktansa ülkemizdeki iyi üniversitelerin tercih edilmesini daha doğru bulanlar var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın