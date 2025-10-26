Çocuklarını İngiltere'de Bir Üniversiteye Yazdıran Aile Yurdu ve Üniversiteyi Paylaştı

Günümüzde birçok öğrenci, yurt dışındaki eğitim imkanlarını değerlendirmek istiyor. Kendilerini geliştirmek, farklı kültürlerle tanışmak ve global bir bakış açısı kazanmak isteyen öğrenciler, yurt dışındaki eğitim olanaklarını araştırıyor. Ülkemizdeki üniversitelerin ücretleri göz önüne alındığında yurt dışındaki üniversiteler ailelere de makul geliyor.
Çocuklarını Londra'dan Brighton'daki bir okula alan aile, çocuğu okula ve yurduna yerleştirdikleri günü paylaştı. Hem üniversite hem de yurt odası, ülkemizdeki üniversite ve yurtlarla karşılaştırıldı haliyle.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu videolar da ilginizi çekebilir;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışında üniversite okumak mantıklı mı?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın