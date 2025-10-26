Çocuklarını İngiltere'de Bir Üniversiteye Yazdıran Aile Yurdu ve Üniversiteyi Paylaştı

Yurt dışı eğitim olanakları, gençlerin hayatlarını şekillendirecek farklı deneyimler sunuyor. Farklı bir kültüre adapte olmak da onlara ciddi deneyimler kazandırıyor. Bu yüzden yurt dışında eğitim gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor. Yine de yurt dışında herhangi bir üniversitede okumaktansa ülkemizdeki iyi üniversitelerin tercih edilmesini daha doğru bulanlar var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz.