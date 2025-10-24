onedio
Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Akşam Saatlerinde Sokakları Paylaştı: "Hollanda'da Hayat Saat 8'de Biter"

Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Akşam Saatlerinde Sokakları Paylaştı: "Hollanda'da Hayat Saat 8'de Biter"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2025 - 10:52

Sosyal medya platformlarında, farklı ülkelerin ve Türkiye'nin karşılaştırmalarına sık sık rastlıyoruz. Bu karşılaştırmalar genellikle ekonomi, sosyal yaşam, eğitim, kültür gibi farklı konular üzerinden yapılıyor. Yapılan bu tür karşılaştırmalar, hem bilgi paylaşımı hem de farkındalık yaratma açısından önemli fakat bazen tepkileri de beraberinde getiriyor. Çünkü pek çok kişi bu karşılaştırmaların yalan ya da eksik bilgilerle yapıldığını düşünüyor. 

Hollanda'da yaşayan bir Türk, ülkede saat 20.00'den sonra hayatın bittiğini söyleyerek Hollanda sokaklarını paylaştı. Fakat Hollanda'da yaşayanlardan pek çok tepki geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hollanda'da gece hayatı yok mu?

Hollanda'da gece hayatı yok mu?

Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam, Utrecht be Eindhoven gibi şehirler aslında zaten gece hayatı ile biliniyor. Fakat kasabalarında ve küçük şehirlerde gerçekten belli bir saatten sonra hayat duruyor. Ülkemizde de durum farklı değil. Bu yüzden gurbetçinin yaptığı karşılaştırma, özellikle Hollanda'da yaşayanların tepkisini çekti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
