Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Akşam Saatlerinde Sokakları Paylaştı: "Hollanda'da Hayat Saat 8'de Biter"

Sosyal medya platformlarında, farklı ülkelerin ve Türkiye'nin karşılaştırmalarına sık sık rastlıyoruz. Bu karşılaştırmalar genellikle ekonomi, sosyal yaşam, eğitim, kültür gibi farklı konular üzerinden yapılıyor. Yapılan bu tür karşılaştırmalar, hem bilgi paylaşımı hem de farkındalık yaratma açısından önemli fakat bazen tepkileri de beraberinde getiriyor. Çünkü pek çok kişi bu karşılaştırmaların yalan ya da eksik bilgilerle yapıldığını düşünüyor.
Hollanda'da yaşayan bir Türk, ülkede saat 20.00'den sonra hayatın bittiğini söyleyerek Hollanda sokaklarını paylaştı. Fakat Hollanda'da yaşayanlardan pek çok tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollanda'da gece hayatı yok mu?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın