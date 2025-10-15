onedio
Japonya'da Kadınlar Metroda Uygunsuz Fotoğraflarını Çeken Şahsı Etkisiz Hale Getirip Polise Teslim Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.10.2025 - 14:50

Son yıllarda sokakta ve toplu taşıma araçlarında gizlice fotoğraf çekme olayları oldukça arttı. Bu hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Pek çok mağdur, fotoğrafının çekildiğini fark etmiyor bile. Fark ettiği halde müdahale edemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Gizli fotoğraf çekme eylemi, bireysel gizlilik haklarını ihlal ediyor ve mağdurların psikolojik olarak zarar görmesine neden oluyor. Bu durumun önüne geçilmesi ve bireysel gizlilik haklarının korunması için acil önlemler alınması gerekiyor. 

Japonya'da bir metrorda kadınlar, bir şahsın gizlice fotoğraflarını çektiğini fark etti. Hep birlikte etkisiz hale getirdikleri şahsı, polis gelene kadar bırakmadılar.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gizlice çekilmiş fotoğrafların paylaşıldığı sosyal medya hesapları var.

Sapıklar bunu bir etkileşim aracı haline getirmiş durumda. Sokakta, toplu taşımada, alışveriş merkezlerinde ya da plajlarda çektikleri fotoğraf ve videoları, sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçi topluyorlar. Pek çok sosyal medya sitesi durumu fark eder etmez hesapları kapatsa da durumun önüne geçilmiş değil.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
