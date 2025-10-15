Japonya'da Kadınlar Metroda Uygunsuz Fotoğraflarını Çeken Şahsı Etkisiz Hale Getirip Polise Teslim Etti

Son yıllarda sokakta ve toplu taşıma araçlarında gizlice fotoğraf çekme olayları oldukça arttı. Bu hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Pek çok mağdur, fotoğrafının çekildiğini fark etmiyor bile. Fark ettiği halde müdahale edemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Gizli fotoğraf çekme eylemi, bireysel gizlilik haklarını ihlal ediyor ve mağdurların psikolojik olarak zarar görmesine neden oluyor. Bu durumun önüne geçilmesi ve bireysel gizlilik haklarının korunması için acil önlemler alınması gerekiyor.

Japonya'da bir metrorda kadınlar, bir şahsın gizlice fotoğraflarını çektiğini fark etti. Hep birlikte etkisiz hale getirdikleri şahsı, polis gelene kadar bırakmadılar.