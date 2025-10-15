onedio
Her Birimizin Kolunda Bulunan O Meşhur Aşı İzi Diğer Ülkelerde Yaşayan İnsanlarda da Var mı?

Her Birimizin Kolunda Bulunan O Meşhur Aşı İzi Diğer Ülkelerde Yaşayan İnsanlarda da Var mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.10.2025 - 12:00

Bir çoğumuzun kolunda o meşhur aşı izi var. Bu iz, bebeklikte yapılan verem aşısının (BCG) izi. Bu aşı, tüberküloz hastalığına karşı korunmamızı sağlıyor. Genellikle sol omuza deri altına yapılıyor ve uygulandığı yerde önce küçük bir kabarcık oluşuyor. Zamanla bu kabarcık kabuk bağlayıp düşüyor, ardından da ömür boyu kalan yuvarlak bir iz bırakıyor. Herkeste bu iz aynı belirginlikte olmayabiliyor ama birçoğumuzda oldukça büyük ve net.

Peki diğer ülkelerdeki insanların kolunda aşı işi var mı? Çalıştığı şirketteki yabancı arkadaşlarına Türk lezzetlerini denettiği videolar ile bilinen kadın, şimdi de yabancı arkadaşlarının kolundaki aşı izlerine baktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPy0Pj...
Aşının tutup tutmamasıyla ilgili olduğu doğru mu?

Aşının tutup tutmamasıyla ilgili olduğu doğru mu?

BCG yani verem aşısı, canlı ama zayıflatılmış bakteri içerir. Aşı “tutarsa” yani vücut bu bakteriye karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi geliştirirse, o bölgede küçük bir yara oluşur ve iyileştikten sonra iz kalır. Bu iz, bağışıklığın geliştiğini gösteren doğal bir sonuçtur. Ancak “iz kalmadıysa aşı tutmadı” anlamına da gelmez. Çünkü bazen vücut bağışıklığı geliştirir ama yara izi oluşmadan iyileşir. Yani genelde doğru ama kesin bir gösterge değildir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
