Her Birimizin Kolunda Bulunan O Meşhur Aşı İzi Diğer Ülkelerde Yaşayan İnsanlarda da Var mı?

Bir çoğumuzun kolunda o meşhur aşı izi var. Bu iz, bebeklikte yapılan verem aşısının (BCG) izi. Bu aşı, tüberküloz hastalığına karşı korunmamızı sağlıyor. Genellikle sol omuza deri altına yapılıyor ve uygulandığı yerde önce küçük bir kabarcık oluşuyor. Zamanla bu kabarcık kabuk bağlayıp düşüyor, ardından da ömür boyu kalan yuvarlak bir iz bırakıyor. Herkeste bu iz aynı belirginlikte olmayabiliyor ama birçoğumuzda oldukça büyük ve net.

Peki diğer ülkelerdeki insanların kolunda aşı işi var mı? Çalıştığı şirketteki yabancı arkadaşlarına Türk lezzetlerini denettiği videolar ile bilinen kadın, şimdi de yabancı arkadaşlarının kolundaki aşı izlerine baktı.