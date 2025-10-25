Bu Sefer de İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Üniversite Hedeflerini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin ileri gelen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, üniversite hedeflerini paylaşmış, bu bir video akımına dönüşmüştü. Kimileri gençlerinin ufkunun genişliği karşısında hayranlıklarını dile getirirken kimileri ise bunun haksız bir yarış olduğuna dikkat çekti.
Şimdi de İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri üniversite hedeflerini paylaştı. Her binin yurt dışında eğitim planlaması yine dikkat çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Aylık ücret 150 bin TL.
