Bu Sefer de İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Üniversite Hedeflerini Paylaştı

Bu Sefer de İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Üniversite Hedeflerini Paylaştı

25.10.2025 - 16:04

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin ileri gelen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, üniversite hedeflerini paylaşmış, bu bir video akımına dönüşmüştü. Kimileri gençlerinin ufkunun genişliği karşısında hayranlıklarını dile getirirken kimileri ise bunun haksız bir yarış olduğuna dikkat çekti. 

Şimdi de İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri üniversite hedeflerini paylaştı. Her binin yurt dışında eğitim planlaması yine dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Aylık ücret 150 bin TL.

Aylık ücret 150 bin TL.

Bu ve diğer videolardaki liselerde öğrenim görmek ücretli ve ücretler de oldukça yüksek. Bu yüzden eğitimin kalitesi ve hedefler de buna göre şekilleniyor. Bu noktada tüm öğrencilerin aynı üniversite sınavı için ter döküyor olması ciddi bir problem haline geliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
