onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İnşaat Mühendisi Yeni Yapılan Bir Binada Gördüğü Hataları "Ağlamayacağım, Ağlamayacağım" Notuyla Paylaştı

Bir İnşaat Mühendisi Yeni Yapılan Bir Binada Gördüğü Hataları "Ağlamayacağım, Ağlamayacağım" Notuyla Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 12:07

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle bir deprem bölgesi. Bu konuda da defalarca canımız yandı. Hepimiz bu sebeple belirgin bir endişe ve korku içinde yaşıyoruz. Deprem bölgelerinde insanlar, her an bir deprem olabileceği fikriyle yaşamak zorunda kalıyor. Bu belirsizlik ve korku, günlük yaşama ve psikolojik durumlara da etki ediyor. Fakat alınacak tedbirler ve buna göre düzenlenen şehirlerle bu korku minimuma indirilebiliyor. 

Bir mühendis, yeni yapılan bir binanın önünden geçerken gördüğü hataları 'Ağlamayacağım, ağlamayacağım' notuyla paylaştı. O paylaşım denetimin önemini ve yeni yapılan binalara bile güvenilemeyeceğini gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMYRrVRNPuy/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Burada piyasa sadece imza üzerine dönüyor. "

"Burada piyasa sadece imza üzerine dönüyor. "

6 Şubat'ta tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık ve 11 ilimizde birden yıkım meydana geldi. Daha birkaç gün önce Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik bir depremde bile bir bina yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Kocaeli'nde bir bina, herhangi bir deprem olmadan yıkıldı ve 5 kişilik bir aileden yalnızca 1 kişi hayatta kaldı. Paylaşımı yapan mühendis yaşadığı* hayal kırıklığını vurguladı. 'Yaşadığım yerde inşaat piyasası o kadar kötü ki… Beton kalitesi, işçilik, uygulama, kötü tasarımlar ve en önemlisi ahlaki değerler. Hepsi yerlerde maalesef. Burada piyasa sadece imza üzerine dönüyor.' diyen kadın paylaşımına '6 Şubat'tan zerre ders aldığımızı düşünmüyorum' notunu düştü.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın