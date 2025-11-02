Bir İnşaat Mühendisi Yeni Yapılan Bir Binada Gördüğü Hataları "Ağlamayacağım, Ağlamayacağım" Notuyla Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle bir deprem bölgesi. Bu konuda da defalarca canımız yandı. Hepimiz bu sebeple belirgin bir endişe ve korku içinde yaşıyoruz. Deprem bölgelerinde insanlar, her an bir deprem olabileceği fikriyle yaşamak zorunda kalıyor. Bu belirsizlik ve korku, günlük yaşama ve psikolojik durumlara da etki ediyor. Fakat alınacak tedbirler ve buna göre düzenlenen şehirlerle bu korku minimuma indirilebiliyor.

Bir mühendis, yeni yapılan bir binanın önünden geçerken gördüğü hataları 'Ağlamayacağım, ağlamayacağım' notuyla paylaştı. O paylaşım denetimin önemini ve yeni yapılan binalara bile güvenilemeyeceğini gözler önüne serdi.