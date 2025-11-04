onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Şey Tamamlandı: Bir Kadın Berlin'de Sokakta Yürüyerek Nasıl Ev Kurabileceğimizi Gösterdi

Her Şey Tamamlandı: Bir Kadın Berlin'de Sokakta Yürüyerek Nasıl Ev Kurabileceğimizi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 15:56

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere sosyal medyada sık sık Türkiye ve Almanya'nın karşılaştırıldığı videolara rastlıyoruz. Çünkü son dönemde eğitim ve kariyer anlamında yurt dışı fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin ilk durağı Almanya oluyor. Hem Almanya'ya yeni gidenler hem de uzun zamandır Almanya'da yaşayanlar bu konuda bilgi vermek için pek çok video paylaşıyor. Elbette bazen fikir ve bilgi çatışması yaşansa da bu videolar insanlara yardımcı olabiliyor. 

Bir kadın Berlin'de sadece bir gün yolda yürüyerek nasıl tam bir ev kurabileceğinizi gösterdi. Sokakta evyeden buzdolabına kadar bir ev için gerekli olan temel pek çok eşyayı buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Karşılaştırmaya yeni bir konu eklendi.

Karşılaştırmaya yeni bir konu eklendi.

Sosyal medyanın son dönemde popüler içerik türü Türkiye ve Almanya'nın karşılaştırılması bildiğiniz üzere. Bu iki ülkenin çeşitli yönlerinin, özelliklerinin ve özelliklerinin yan yana getirildiği videolar oldukça popüler hale geldi. Bu videoların içeriği genellikle iki ülkenin kültürel, ekonomik, sosyal ve politik yönlerini kapsıyor. Bu videonun ardından insanlar ülkemizde de çöpe atılan eşyalardan örnekler vererek çöpleri karşılaştırdı. Ortaya yine garip bir yarış çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın