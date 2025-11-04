Her Şey Tamamlandı: Bir Kadın Berlin'de Sokakta Yürüyerek Nasıl Ev Kurabileceğimizi Gösterdi

Bildiğiniz üzere sosyal medyada sık sık Türkiye ve Almanya'nın karşılaştırıldığı videolara rastlıyoruz. Çünkü son dönemde eğitim ve kariyer anlamında yurt dışı fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin ilk durağı Almanya oluyor. Hem Almanya'ya yeni gidenler hem de uzun zamandır Almanya'da yaşayanlar bu konuda bilgi vermek için pek çok video paylaşıyor. Elbette bazen fikir ve bilgi çatışması yaşansa da bu videolar insanlara yardımcı olabiliyor.
Bir kadın Berlin'de sadece bir gün yolda yürüyerek nasıl tam bir ev kurabileceğinizi gösterdi. Sokakta evyeden buzdolabına kadar bir ev için gerekli olan temel pek çok eşyayı buldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Karşılaştırmaya yeni bir konu eklendi.
